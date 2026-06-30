México vs. Ecuador: Aplazan el partido mundialista por la lluvia en el estadio CDMX

El arranque del partido México-Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial programado originalmente para las 7:00 pm fue aplazado para las 8:00 pm (tiempo del centro de México) este martes debido a una tormenta eléctrica en la capital mexicana, informaron en el estadio Azteca a través de la pantalla.

"El partido se ha retrasado", se leía en la pizarra de la cancha hacia las 6:15 pm (tiempo del centro de México), acompañado por un anuncio a través de los parlantes.

Los porteros de ambas selecciones salieron poco después para calentar sobre el campo.

Es el segundo partido mundialista afectado por el estado del tiempo, después de la suspensión, la semana pasada, del Francia-Irak terminado el primer tiempo.

La lluvia cae copiosamente en el Azteca con rayos y truenos cada tanto. El gobierno de Ciudad de México pronosticó actividad eléctrica y lluvias durante el resto de la noche.

La Secretaría de Gestión integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por la intensificación de las lluvias y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y en Coyoacán donde se ubica el Estadio Ciudad de México.

Tras el anuncio, comenzó una fiesta. El estadio mezcló todos los géneros, desde canciones de la estrella Juan Gabriel cantadas por toda la afición a viva voz, hasta una acelerada música electrónica para la 'dance cam'.

También un merengue que puso a bailar a más de uno en el estadio Azteca, con capacidad para más de 80,000 aficionados.

Algunos de los que estaban en asientos expuestos se movieron al área cubierta. Otros permanecieron con ponchos o mojándose mientras bailaban sin amilanarse por el clima.

Si las condiciones lo permiten, la Selección Mexicana de Futbol afrontará la primera ronda de las eliminatorias tras lograr las victorias contra Sudáfrica (2-0), Corea del Sur (1-0) y Chequia (0-3), y sin recibir ningún gol en contra. Estos datos han convertido al 'Tri' en una de las selecciones que llega en mejor estado de forma, aunque su juego generó dudas en el estreno contra Sudáfrica.

Por su parte, Ecuador consiguió clasificarse de forma épica como tercera de grupo al remontar a una Alemania (1-2) ya clasificada, con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, en un encuentro en el que los del extécnico del Elche Sebastian Beccacece hicieron valer su mayor necesidad.