BMW X5 2027: nueva generación con variantes a combustión, híbrida conectable y eléctrica

BMW fue una de las primeras marcas premium en dar el salto al segmento de los SUV: en 1999 lanzó la primera generación de la X5, una camioneta que redefinió la categoría. Desde entonces han pasado cinco iteraciones, y ahora la nueva X5 para 2027 se presenta como toda una revolución.

La Neue Klasse en toda su expresión

BMW iX5 2027UWE FISCHER

BMW apostó por que todas las variantes de la nueva X5 lleven el diseño más reciente de la Neue Klasse. Por eso ahora luce mucho más cuadrada y futurista, pero con guiños al pasado de la marca, como unos riñones de la parrilla más pequeños y verticales que antes.

Aunque hay un gran parecido con la iX3, destacan pasos de rueda más marcados, una fascia más robusta y, sobre todo, la firma de luz LED de los faros ahora en forma de X. Esa misma forma alberga las unidades principales LED, las direccionales y las luces de conducción diurna.

BMW iX5 2027BMW

En esta generación desaparecen por completo las manijas de las puertas: en su lugar, BMW coloca una especie de aletas al ras de las ventanas. De serie, los rines parten de las 21", con opción a 23".

Interior más tecnológico y refinado que nunca

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Por dentro está el cambio más grande del modelo. Las formas son mucho más futuristas, con dos pantallas enormes en el tablero y el ya icónico BMW Panoramic Vision al pie del parabrisas. La pantalla central mide 17.9", la opcional frente al copiloto es de 14.6" y, además, se puede sumar un head-up display sobre el cuadro de instrumentos digital.

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A esto se agregan el aire acondicionado automático de triple zona, cargador inalámbrico para el celular, asientos delanteros con ventilación y calefacción, memoria de asientos, iluminación ambiental, sistema de audio de alta fidelidad con opción premium, suite completa de asistencias avanzadas a la conducción, servicios conectados de emergencia y concierge, y cientos de opcionales para personalizar la X5.

Combustión, PHEV o totalmente eléctrica

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Mecánicamente hay un detalle interesante: pese a estrenar el diseño Neue Klasse, la X5 2027 mantiene la plataforma de la generación a la que reemplaza (CLAR), aunque fuertemente actualizada para ser más segura, mejorar el manejo y adaptarse a las tecnologías más recientes.

Versiones a combustión (X5 40 y X5 40 xDrive). Llevan un motor turbo de seis cilindros en línea de 3.0 litros que genera unos 400 hp y 428 lb-pie de par (580 Nm). Son microhíbridas, con un apoyo eléctrico de 48 voltios cuyo pequeño motor aporta hasta 19 hp y 45 lb-pie de par de forma momentánea.

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Versión deportiva (X5 M). Parece confirmada con el regreso del V8 biturbo de 4.4 litros de la marca, ya conocido en el M5.

Híbrida enchufable (X5 50e xDrive). Combina el mismo seis en línea con un motor eléctrico de 197 hp para una potencia conjunta de 490 hp y 516 lb-pie de par (700 Nm). Su batería crece de 19.2 kWh a 26.5 kWh, con una autonomía eléctrica de hasta 71 km por carga.

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Eléctrica (iX5 60 xDrive). Es la más sorprendente en cifras: dos motores eléctricos que suman 578 hp y 593 lb-pie de par (804 Nm). Lo más llamativo es su batería de 144 kWh, con la que BMW estima hasta 700 km de autonomía. Gracias a su arquitectura de 800 voltios, carga del 10% al 80% en solo 22 minutos, o recupera hasta 274 km de autonomía en 10 minutos en un punto de carga rápida. BMW también contempla una futura variante de celda de hidrógeno.

Todas las versiones llevan suspensión adaptativa de serie; la suspensión neumática queda como opcional. Fechas de llegada

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Estados Unidos recibirá las primeras unidades en octubre de 2026, ya que la X5 se fabrica en la planta de Spartanburg, Carolina del Sur. A inicios de 2027 se sumarán las variantes híbrida enchufable y eléctrica. Para México aún no hay fecha confirmada, aunque se espera su llegada hacia el primer trimestre de 2027.