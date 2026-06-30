Trump anuncia una convención republicana extraordinaria previo a las elecciones legislativas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la realización de una convención extraordinaria republicana para reforzar su partido antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Los dos principales partidos estadounidenses, Republicano y Demócrata, celebran convenciones habitualmente en fechas cercanas a las elecciones presidenciales, cada cuatro años. La próxima será en 2028.

Pero Trump dijo que su partido organizará una convención en Dallas, Texas, en septiembre próximo, dos meses antes de las elecciones de mitad de mandato.

"¡Será fantástica! Nunca se ha hecho antes, y será un acontecimiento verdaderamente histórico", escribió el mandatario en su red Truth Social sobre la convención. Se celebraría los días 9 y 10 de septiembre.

Trump parece conceder una importancia creciente a las elecciones de mitad de mandato. Los republicanos temenverse perjudicados y perder el control del Congreso por la escasa popularidad del presidente, lastrada por la guerra con Irán y por el aumento del costo de la vida.

El magnate de 80 años ha advertido que los demócratas podrían iniciar un tercer juicio político contra él si consiguen mayorías legislativas, y ha destinado a varios colaboradores clave de la Casa Blanca a la organización de la campaña republicana.

Más temprano el martes, la Corte Suprema de Estados Unidos levantó las restricciones sobre las cantidades que los partidos políticos pueden gastar en coordinación con cada candidato, una decisión que podría beneficiar a los republicanos en las elecciones de noviembre.