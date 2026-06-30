Financiamiento de vehículos nuevos se fortaleció en México durante los primeros 5 meses del año

El financiamiento de vehículos nuevos en México se fortaleció durante los primeros cinco meses del 2026, al alcanzar la participación de 74.2%, considerado el índice más alto en lo que va del año y desde la ultima década, reportó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y las consultorías JATO e Urban Science.

El nivel de financiamiento creció 2.2 puntos porcentuales durante enero a mayo del presente año respecto al mismo periodo del 2025, al pasar de 72% a 74.2%; mientras, al descontar la venta por flotillas, el otorgamiento de crédito automotriz aumentó 1 punto porcentual, que pasa de 60.6% a 61.5% de participación.

La participación de ventas al menudeo de vehículos nuevos de enero a mayo fue de 74.2%, este índice quedó por arriba del 70% ideal para mercados como México, reveló el reporte Financiamiento y Compradores de Vehículos Ligeros difundido por la AMDA con la colaboración de las firmas de análisis del mercado JATO y Urban Science.

“En el mercado doméstico se sigue fortaleciendo el financiamiento, lo que hace pensar ya en llegar a niveles de 80% de financiamiento, es bastante bueno porque esto es un indicador de estabilidad del mercado, en constante recompra, regresando a comprar nuevos vehículos, con menor volatilidad”, aseguró Eric Ramírez, director regional de Urban Science LATAM.

En conferencia de prensa conjunta, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, proyectó que en lo que resta del 2026, se mantendrá la tendencia positiva en la venta de vehículos ligeros y que en el mismo tenor, seguirá en terreno favorable el otorgamiento de crédito.

Agregó que 27 entidades de la República Mexicana quedaron igual o por arriba del índice de financiamiento de 70% ideal, mientras que 15 quedaron por debajo del nivel nacional de 74.2 por ciento.

El ranking por Estados mostró que Sonora ocupó el primer lugar en el periodo de referencia con una participación del crédito de 86%, por arriba de Tamaulipas con 85.1% y de San Luis Potosí con 82.2%; en cambio, las entidades con menor porcentaje fueron Oaxaca con 65.3%, Tlaxcala 62.7% y Guerrero en última posición con 58.8 por ciento.

Ramírez destacó que muchos estados que ya reflejan récord como Sonora 86% o como Tamaulipas en el 85%. Este es el efecto, por arriba del 80%, indica una alta penetración de venta a crédito y con crecimientos por institución, tanto de marca como alianza como bancos y también por plazos con más meses para los vehículos de entrada, como subcompactos, como compactos hasta usos múltiples que llega a 60 meses.

“Esto lo que nos indica estabilidad de los contratos de financiamiento, la confianza en el consumidor en poder hacer un contrato a más de cinco años, lo que refleja su nivel de confianza y la parte virtuosa de este ciclo es de que al tener unos contratos tan amplios, obviamente los incrementa la el ciclo virtuoso de la recompra”, dijo.

Una vez que se compra un auto nuevo que se está crédito, se mantiene la relación con el distribuidor cuando es momento de hacer su cambio o un poco antes unos seis meses antes, ya se empieza a estimular la recompra de un auto y ese auto pasa al mercado de seminuevos. “Este es el ciclo virtuoso que se busca en la industria automotriz”, refirió el directivo de Urban Science.

Luis Brizuela, director para las Américas de JATO Dynamics, destacó que el índice de financiamiento en compras por segmento, incluyendo flotillas, dos segmentos presentaron incrementos al quinto mes del 2026: Usos múltiples con un 66.8% equivalente a 4.9 puntos porcentuales más contra mismo lapso de 2025 y pick-ups 52.2% y 2.4 puntos adicionales; en contraste, subcompactos tuvo 63.1% con variación nula, compactos 59.9% con caída de 1.8 puntos; deportivos 50.6% (0.2 pp) y lujo 42.5% (disminución de 6.9 puntos).