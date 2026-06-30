¿Aterrizan la Guardia Nacional?

Es irrelevante, sí, pero quien esto escribe aplaudió en 2019 al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador por crear la Guardia Nacional, la cual si, según dichos presidenciales, actuaba como la Gendarmería francesa, era la respuesta a la crisis de seguridad en las comunidades pequeñas de todo el país.

Pero, por razones que nunca explicó, durante casi cuatro años, el expresidente no encontró la fórmula para aterrizar a la Guardia en la compleja realidad de un país, mientras crecía la influencia y presencia de las bandas del crimen organizado en tantas comunidades de la República.

Al cumplir siete años, la Guardia Nacional ha sido restructurada, tiene facultades de investigación, de fortalecer sus capacidades técnicas de inteligencia y forenses. Llevará tiempo, pero es posible que los guardias nacionales podrán, como la gendarmería francesa, dar a los municipios pequeños la seguridad que necesitan.

Indigenismo, ¿ahora sí?

Cuando se revisan las estadísticas del INEGI nos encontramos con que las entidades con más comunidades de mexicanos que se proclaman indígenas, herederos de lo que el oficialismo llama “la sabiduría de los pueblos originarios”, muestran también que son de las más pobres del país.

Durante el sexenio alemanista, en diciembre de 1948 se creó el Instituto Nacional Indigenista “para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas”, desde entonces todos los gobiernos sexenales tenido distintos programas para apoyarlas, pero persisten la pobreza y el analfabetismo en porcentajes superiores al resto de población.

Ante esa realidad, uno quisiera que la Consulta anunciada por el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum no fuera un programa

más, sino el programa que, por fin, mejore las condiciones de vida de los miles de mexicanos indígenas, al menos para que no sean el doble del promedio nacional. Ojalá.

NOTAS EN REMOLINO

Ajena a las realidades del México real, los ministros de la Suprema Corte de Justicia han dado un fallo por el cual dicen que los Estados están obligados a garantizar el pago de pensiones a sus colaboradores … Anuncian las autoridades que el año próximo estará en funcionamiento los trenes de pasajeros de las líneas a Querétaro y a Pachuca. En pleno marcha el Tren Suburbano, uno se pregunta si hay capacidad de las vías en la Estación de Buenavista para manejar un tráfico adicional … Detuvieron a otro criminal involucrado en los homicidios contra Ximena Guzmán y José Muñoz, los más cercanos colaboradores de la jefa de Gobierno de CDM, Clara Brugada, pero falta detener al autor material y averiguar quién o quiénes ordenaron el crimen … Vale evaluar el significado de la frase del historiador y político británico Thomas Macaulay: “Muchos políticos se preocupan más de la seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país” …