Bancos, tope a comisiones; ¿golpe a clientes?

El tope a comisiones que plantea imponer el gobierno a los bancos sería un golpe brutal para las instituciones que operan en México, que muy probablemente trasladarán a sus clientes.

Basado en argumentos de la desaparecida Comisión Federal de Competencia, el misil gubernamental apunta en contra del poderoso oligopolio bancario.

En particular, sería un impacto severo para los bancos que más comisiones cobran en el sistema bancario: BBVA, Santander, Banorte y HSBC.

Estos bancos se quedan con el 85% de todas las comisiones bancarias del país.

Juntos, tienen entre el 60 y el 70% del mercado bancario mexicano, de acuerdo con los cálculos de la consultora privada Tendencias, encabezada por Carlos Lopez Jones.

No hay un cálculo del monto económico que podría representar el proyecto para reducir las comisiones en los cobros con tarjetas de crédito que pretenden la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Pero si existe la certeza, de que sería extraordinario.

Hay enorme preocupación entre las instituciones bancarias. Al mismo tiempo le apuestan al diálogo con las autoridades.

El proyecto gubernamental pretende que la reducción de las comisiones en los cobros por tarjetas de crédito se traduzca en un mayor acceso para los negocios y lograr un mayor avance del dinero plástico respecto del dinero en efectivo.

Este propósito, dice el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, lo comparten los banqueros.

Sin embargo, señala, es necesario hacer algunas modificaciones para que sea equitativo en toda la cadena.

Para el dirigente de los banqueros, se trata de un control de precios y en consecuencia, es necesario establecer un diálogo con las autoridades para alcanzar el objetivo de una mayor inclusión y digitalización, pero sin causar efectos inequitativos.

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda encabezada por Edgar Amador, el Banco de México, gobernado por Victoria Rodríguez Ceja, y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, presidida por Ángel Cabrera, emitieron las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Redes de medios de disposición".

Con éstas, se busca incentivar el mayor uso de tarjetas de crédito y débito.

En el artículo 57, se plantea un cobro de 0.3% para el monto pagado por tarjeta de débito y un cobro de 0.6% para las tarjetas de crédito.

Romano asegura que las autoridades se comprometieron con los banqueros para reunirse y dialogar sobre el tema.

Para el dirigente de los banqueros, es un tope de precio, y sólo en un pedazo de la cadena que es el que cobra, el que emite las tarjetas.

Los banqueros buscan garantizar: que esto no desincentive la emisión de tarjetas, y por lo tanto la bancarización y la digitalización y penetración de quienes colocan las tarjetas de crédito y débito.

Y que la comisión que se les paga, se traduzca en una reducción de la comisión al establecimiento y se refleje en una mayor adopción de los pagos digitales en los establecimientos.

Desde el punto de vista de analistas privados, el tope en las comisiones representará una reducción muy importante en el margen de operación de los bancos.

Y lo más probable es que los bancos más afectados, en el corto plazo, buscarán compensarlo y para lograrlo no reducirán las tasas de interés de sus créditos, a pesar de la disminución en la tasa de interés de referencia.

Esto implica que una buena parte de la población no se beneficiará por los recortes en las tasas de interés que viene realizando Banxico.

Los bancos más grandes funcionan como un oligopolio, que marca los precios y el resto los sigue. Al final el golpe será para los clientes de los bancos, más que para las instituciones mismas.

Lavado de dinero, aprietan autorregulación

Luego de la triple carambola con la que el Financial Crimes Enforcement Network (Red de Control de Delitos Financieros) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos condenó a la muerte a tres instituciones financieras mexicanas, los banqueros en México decidieron “curarse en salud” y comenzarán a aplicar de motu proprio medidas para fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. Y proponen que se sumen, por ley, el resto de intermediarios financieros no bancarios. Los banqueros quieren evitar lo que le pasó a CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Atisbos

Lo escuché de buena fuente: Que Citi sí pagará impuestos en México por la venta de Banamex. Que la propuesta de Fernando Chico Pardo se está fortaleciendo con la eventual participación de poderosos y poderosas hombres y mujeres de negocios.

Por otra parte, le cuento que Intercam es la primera institución bancaria en la historia del país que emerge luego de la intervención gerencial gubernamental. Que su licencia sigue vigente y analiza el camino a seguir.

También le informo que la empresa Ideal PR encabezada por Daniel Karam será la asesora externa de relaciones públicas de la Asociación de Bancos de México.