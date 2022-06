Con frecuencia el presidente López Obrador señala que los pobres son los que pagan impuestos y que los ricos prácticamente no contribuyen a los ingresos públicos. Esta aseveración es una mentira más del presidente y tiene como único objetivo confundir a la población y confrontar a los pobres con los ricos.

Del total de la recaudación por ISR a personas físicas el 80% se obtiene de las familias que están en el 30% de ingresos mas altos, mientras el otro 70% de las familias sólo contribuyen con el 20% de los ingresos públicos por este concepto.

En el caso del IVA, el 67% de la recaudación proviene del 40% de las familias con mayores ingresos y el 33% restante del 60% de las familias con ingresos menores. En el IEPS sucede algo similar, el 62% de la recaudación proviene del 40% de las familias con mayores ingresos. Inclusive en las aportaciones a seguridad social el 78% proviene del 40% de las familias con mayores ingresos.

De la recaudación total, el 76% proviene del 30% de las familias con mayores ingresos y las empresas privadas, mientras que el 70% de las familias con ingresos menores contribuyen con el 24 por ciento.

Esta focalización en el pago de impuestos es producto de la gran concentración que se da en los ingresos familiares en nuestro país, por lo que una mejor distribución debería ser una prioridad nacional.

Con base en la información anterior está claro que López Obrador miente cuando dice que los ingresos públicos provienen principalmente de la gente que menos tiene y que el resto evade lo que debería pagar.

Sigue habiendo, sin duda, una gran evasión fiscal en el país, según una encuesta del Inegi, a pesar de que el 70% de la población tiene tarjetas de crédito, el 80% de sus compras las realiza en efectivo, por otro lado, una parte de la compra de bienes raíces se siguen haciendo en efectivo.

Esta evasión proviene de la gente que tiene altos ingresos más que del sector informal popular. Todos deberían pagar impuestos por sus ingresos, pero es mentira que los comerciantes en vía pública o la gente que vive en la economía informal de subsistencia sea la causa de la baja recaudación fiscal en el país. La evasión está en la economía informal de arriba y no de abajo como muchos creen.

Sería importante hacer una campaña informándole a la gente de dónde proviene los ingresos públicos y por lo tanto quiénes financian los programas sociales. Muchas personas creen que es el presidente y están agradecidos con él, pero no se dan cuenta que si no hubiera empresas y empresarios no habría tampoco programas sociales.

López Obrador hace caravana con sombrero ajeno y en lugar de decir la verdad para que la gente valore más la importancia de la inversión y las empresas privadas, se dedica a descalificarlas y a provocar su rechazo, logrando sólo que se frene la economía y la creación de empleos.

México sigue siendo uno de los países con menor recaudación fiscal, con menores ingresos y gasto público en el mundo con relación al tamaño de su economía y mientras esto no se corrija, el país no podrá crecer y crear empleos al ritmo que se requiere y la mayoría de la población seguirá en la pobreza en que vive.