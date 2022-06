No sólo son la obvia reacción a las exigencias de cambiar la estrategia de seguridad o la irritación por no contener la carestía, las causas de la visible impaciencia presidencial son las imprevistas resistencias del México real a “la revolución de las conciencias”.

Aunque sabe Palacio Nacional que muchas resistencias las generan los intereses internos y externos, la irritación es por la creciente resistencia y malhumor de los ciudadanos por la ineficiencia e ineficacia de los funcionarios lopezobradoristas.

En vez de descalificar las quejas y reclamos, en Palacio Nacional, donde tanto importa la Historia, deberían recordar la advertencia de don Porfirio Díaz, vigente hoy, como hace un siglo: “es más difícil gobernar a los mexicanos que arrear guajolotes a caballo”.

Semántica, clave, de precampaña de Morena

Más allá del desafío que significa para el oficialismo y su Partido superar hoy la concentración priísta del pasado sábado, está la estrategia de hacer de sus precampañas “una defensa de la Cuarta Transformación”, no eventos electorales.

A la hora de pergeñar estas líneas, quien esto escribe no tiene datos sobre la magna “concentración de corcholatas” convocada por el dirigente nacional Mario Delgado en Torreón, pero seguramente, acorde según el nuevo diccionario, no es acto electoral.

Al final no importa si consiguen eludir sanciones cambiando el significado de las palabras, lo importante es desviar la atención de la inseguridad y carestía y atraerla hacia el siempre popular y taquillero tema de la sucesión presidencial.

La política, cosa de hombres... de palabra

Hubo un tiempo en que, para efectos prácticos, no importaba tanto la fama pública de los hombres y mujeres de la política, cuando eran personas que honraban la palabra empeñada.

Vale la reflexión por la actitud del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno Cárdenas, que se comprometió con expresidentes a recibirlos semanalmente para revisar la situación del otrora partidazo.

Ahora les dice que no, que los ve en el Consejo Nacional que él controla. Lo triste no es ver a los priístas disputarse los despojos, es que su dirigente nacional, amedrentado por la Presidencia, incumpla su palabra y no le importa ingresar al club de los sepultureros del PRI.

NOTAS EN REMOLINO

En Guerrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo ayer 26 de junio, que “los dos años que le quedan a su Gobierno serán los mejores para el pueblo”. Me parece que fue Phillip S Dick el que dijo que la realidad, no se va, aunque dejes de creer en ella... Durísimo el reclamo jesuita: “los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”, pero ni así cambiará la política de seguridad... Muy nerviosos andan en Movimiento Ciudadano por el gobernador de Nuevo León Samuel García, cuando lo hicieron retomar el añejo tema de que la entidad es muy rentable para la Federación, pero recibe poco. Causa popular, pero igualmente perdida... Anuncian que el Ejército se hizo cargo de la seguridad en el municipio Villa Coronado, Chihuahua, porque renunciaron los policías municipales. Nada difícil suplir policías en un municipio con menos de 3 mil habitantes... Una interesante frase nos dejó Carlos Fuentes: “Las revoluciones las hacen hombres de carne y hueso, no santos, y todas terminan por crear una nueva casta privilegiada” ...