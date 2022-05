El miércoles pasado se presentó el “Paquete contra la inflación y la carestía” (Pacic) centrado en el acuerdo, por seis meses, para contener el aumento en los precios de una canasta de 24 bienes aderezado con otros elementos dignos de un ilusionista y que no reducen la tasa a la cual se incrementan la generalidad de los precios en la economía como combatir la inseguridad en las carreteras, aumentar en el corto plazo la producción nacional de arroz, frijol y maíz y agilizar los trámites aduanales.

Como se ve, no es realmente un plan de estabilización macroeconómica, no es un plan anti-inflacionario; es solo un paquete de medidas para dar la impresión de que ante el aumento que ha experimentado la inflación durante el último año, particularmente el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, el gobierno está “haciendo algo” por los consumidores, que no se está cruzando de brazos, sino que que está tratando de evitar que durante los siguientes seis meses algunos pocos precios no aumenten. Preguntas al aire: ¿por qué están las zanahorias, pero no los chícharos y las papas?, ¿por qué el jitomate saladet, pero no el jitomate bola?, ¿por qué el chile jalapeño, pero no el chile serrano?, ¿por qué el pan de caja blanco, pero no el bolillo y la telera?, ¿por qué el huevo de gallina blanco, pero no el rojo?, ¿por qué la reducción de aranceles a 21 bienes de consumo y cinco insumos estratégicos es solo por seis meses y no permanentemente? Misterios de la cuatroté.

Hay un punto adicional que vale la pena comentar y es respecto a la “petición” presidencial al Banco de México para que no aumente la tasa de interés ya que dijo: “entre menos suban las tasas de interés mejor para que haya inversión”. Cuatro comentarios.

Primero, cualquier plan de estabilización exitoso que logre reducir la tasa de inflación se sustenta en una política monetaria restrictiva que implica, necesariamente, un incremento de la tasa de interés a la cual el banco central ofrece financiamiento al sistema bancario, es decir la tasa de fondeo a un día (al nivel actual de 6.5% la política monetaria no es realmente restrictiva, sino más bien acomodaticia). Al aumentar esta tasa lo que se busca es que las tasas de interés de corto plazo en el mercado financiero también aumenten, buscando desincentivar el consumo (principalmente el de bienes de consumo duradero que tradicionalmente se adquieren a crédito).

Segundo es el posible impacto negativo sobre la inversión de un aumento de las tasas de interés. Aunque pudiese darse, la evidencia sugiere que este sería marginal, sobre todo al considerar que lo que se busca es reducir gradualmente la inflación de su nivel actual de un poco más del 7% al objetivo de 3 por ciento. Dado que la inflación actual no es muy elevada tal que requiriera un ajuste de choque que mandara a la economía a una profunda y larga recesión, los incrementos graduales y no de una gran magnitud de la tasa de fondeo a un día no afectarían mayormente a los proyectos de inversión que por su naturaleza tienen un horizonte de largo plazo.

En tercer lugar, dado el nivel actual de la inflación, si el Banco de México no incrementa ahora la tasa de interés, las expectativas de inflación permanecerían elevadas lo cual tendría dos efectos negativos. Primero las tasas de interés de mercado en todos sus plazos seguirían altas, elevando el costo real de la estabilización. Segundo, la trayectoria hacia la inflación objetivo de 3% sería más lenta.

Cuarto, el presidente no acepta que lo que ha desincentivado la inversión en el país reduciendo con ello el potencial de crecimiento económico, ha sido su decisión de vulnerar el Estado de derecho, de cambiar arbitrariamente las reglas del juego y afectar negativamente la garantía jurídica. La inversión no repuntará aunque el Banco de México erróneamente le hiciera caso y no aumente la tasa de interés; si la inversión privada sigue estancada no le echen la culpa al banco central porque el culpable es otro.

