Éstas son las 100 mejores y (peores) series de TV del 2019, en TV abierta, de paga o streaming

Perfecto empezar el 2020 al mismo tiempo en que esta columna cumple su entrega número 500 en una década. Agradecimiento obligado a mis editores en El Economista (Manuel, Concha, Diana, Mariana y Paco) y por supuesto a los lectores que siguen encontrando buenas razones para perder el tiempo.

Éstas son las 100 mejores y (peores) series de TV del 2019, en TV abierta, de paga o streaming.

1. Years & years (HBO): “El mundo está cada vez más caliente, rápido y loco y nunca nos detenemos a pensar y aprender, sólo corremos hacia el siguiente desastre”, dice Edith Lyons. Al pasar de los años acompañamos a los Lyons a vivir un mundo un poquito mejor y mucho peor al mismo tiempo. 2. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX): reconstrucción de la vida del diseñador y su asesino. La nota roja vuelta arte. 4. Russian Doll (Netflix): acertijo profundo sobre la humanidad, la solidaridad y la idea del otro como indispensable compañero de viaje. 5. Bosch (Amazon): policial de culto renovado. 6. Escape at Dannemora (showtime): fantasía de escape sin idealizar al antihéroe. 7. Delhi Crime (Netflix): el abismo que nos roba la esperanza, y la decencia que nos la devuelve. 8. Succession (HBO): las pirañas están hambrientas. 9. Zone Blanche (Netflix): bienvenido a Villefranche: las criaturas musitan, el bosque cruje y los seres humanos se abandonan a sus peores instintos. 10. Watchmen (HBO): expandiendo a placer el universo de Moore y Gibbons. 11. Jett (Cinemax): el noir como delirio estético. 12. Sneaky Pete (Amazon). 13. Casa de papel (Netflix): va de nuevo pero más difícil. 14. Criminal Alemania (Netflix): el arte de interrogar. 15. The Umbrella Academy (Netflix): superfamilia disfuncional. 16. Sharp Objects (HBO): no hay terapia que valga. 17. The Good Place (NBC): el humor como último reducto filosófico. 18. Castle Rock (Hulu): viaje de ida, todo pagado, al universo de Stephen King. 19. Unbelievable (Netflix): increíble pero nunca inverosímil. 20. Rick & Morty (adult swim): elija su portal dimensional. 21. Manhunter (Netflix): alguien tiene que mirar al abismo. 22. Four Weddings and a Funeral (Hulu): mejor que la película. 23. Quicksand (Netflix). 24. Criminal UK (Netflix): oh, yes. 25. Don’t f*ck with cats (Netflix): cómo atrapar un asesino serial usando Facebook. 26. Reprisal (Hulu): el plato no siempre es frío. 27. The disappearance of Madeleine McCann (Netflix): sigue perdida. 28. The Ted Bundy Tapes (Netflix): de la inocencia a la celebración de la muerte. 29. True Detective (HBO): en 1500 piezas. 30. The Spy (Netflix): sabíamos que iba a acabar mal. 31. Merlí (Netflix). 32. Emergence (ABC): artificial pero sensible. 33. Warrior (Cinemax): la guerra de Tongs de San Francisco según Bruce Lee. 34. The Good Fight (CBS): Trump no es el único problema. 35. Mind Field (YouTube): tu mente no es lo que piensas. 36. One Strange Rock (Netflix): planeta Tierra: el manual. 37. Living Un-naturally (Netflix): DNA: hágalo usted mismo. 38. The Americans (FX): la guerra fría post-Gorbachov. 39. Cuatro estaciones en La Habana (Netflix): misterios cubanos. 40. The Boys (Amazon): los héroes, villanos o viceversa. 41. Criminal Francia (Netflix): oui, monsieur. 42. Workin’ Moms (Netflix): desesperadas pero canadienses. 43. Living with Myself (Netflix): autoayuda en la era de la clonación. 44. Billions (Showtime): pirañas con hubris. 45. Blacklist (NBC). 46. Stumptown (ABC): detectives para dummies. 47. The Morning Show (Apple+): exprimiendo el #MeToo. 48. La Trêve (Netflix): cómo no ser policía. 49. Brooklyn Nine-nine (Netflix): y dónde está el policía. 50. Catastrophe (Amazon): matrimonio sin terapia. 51. New Amsterdam (NBC): no es ER pero se parece. 52. Silk (BBC). 53. Evil (CBS): exorcismos a domicilio. 54. White Dragon (Amazon). 55. The Twilight Zone (CBS): no es el clásico pero igual lo vemos. 56. The Family (Netflix): gobierno secreto para dummies. 57. Dirty John (Netflix): en serio, no te metas con él. 58. Titans (Netflix): los sidekicks también son héroes. 59. It’s always sunny in Philadelphia (FX): mala leche para dummies. 60. The Rookie (ABC): el buen policía. 61. Alta Mar (Netflix): misterio sin mayordomo. 62. Big Little Lies (HBO): mismo nombre pero modera las expectativas. 63. Outlander (Netflix): hot. 64. Fake or Fortune (BBC). 65. 1983 (Netflix): antes que Orwell pero en Polonia. 66. Baroness Von Sketch (CBC): humor extremista y adictivo. 67. How to get Away with murder (ABC): graduados con honores. 68. Blindspot (NBC): casi olvidable. 69. Bluff City Law (NBC). 70. The Purge (USA): ¿distopía o propuesta republicana? 71. Prodigal Son (Fox): asesino serial para dummies. 72. Jack Ryan (Amazon): geopolítica para dummies. 73. Reef Break (ABC). 74. Good Trouble (freeform): drama hipster con corazón. 75. Undercover (Netflix): infiltrados para dummies. 76. A million Little Things (ABC): innumerables maneras de sufrir. 77. El jardín de bronce (HBO): misterio truculento. 78. Ballers (HBO). 79. The OA (Netflix): complicando la complicación. 80. Bajo sospecha (Netflix): broadchurch a la española. 81. Superstore (ABC): Walmart no quiere que la veas. 82. You (Netflix): apología del acoso. 83. Black Earth Rising (Netflix): mucho sufrimiento. 84. The Loudest Voice (showtime): la saga del peor canal de noticias del planeta. 85. Club de Cuervos (Netflix): incluye el final del final del final. 86. 13 Mandamientos (Netflix). 87. The Walking Dead (AMC): murió y no le avisaron. 88. Harrow (ABC). 89. Hanna (Amazon): refrito cinematográfico. 90. City on a Hill (showtime): no es The Wire aunque quiere. 91. A.H.S. Apocalypse (FX): aburrirse de horror. 92. Osmosis (Netflix). 93. The Enemy Within (NBC): el terrorista de la semana. 94. Whiskey Cavalier (ABC). 95. Criminal España (Netflix): hostia, no. 96. The Fix (ABC): el crimen es su existencia. 97. What/If (Netflix): preguntas inverosímiles con falsas disyuntivas. 98. Stranger Things (Netflix): horror hormonal. 99. Verónica Mars (Hulu): la muerte del culto. 100. Another Life (Netflix): streaming de relleno. Feliz año 2020, apreciables lectores.