La delegación mexicana demostró en Tokio 2020 que en el país existe talento de alto rendimiento, pero al mismo tiempo expuso la labor que tiene que realizarse en materia deportiva. El episodio me recuerda al escenario al que se enfrentaba el equipo de Gran Bretaña en los Juegos de Atlanta 96. Los británicos terminaron aquella ocasión con una sola medalla dorada y lo consideran uno de sus más grandes fracasos en su historia deportiva; 25 años después son cuarto lugar del medallero con 65 preseas, de las cuales 22 son de primer lugar.

¿Qué fue lo que pasó en este cuarto de siglo? Una respuesta la encontré en el equipo de ciclismo del Reino Unido. En 2003, un ciclista de nombre Dave Brailsford fue contratado por el equipo de ciclismo bretón como nuevo director de alto rendimiento. Su metodología fue la mejora continua. Dave se enfocaba con gran determinación a mejorar 1% en cientos de oportunidades a la vez, desde la postura, el asiento, hasta la alimentación y mentalidad de los atletas. Todo tenía que mejorarse 1% y es la suma de estos pequeños cambios los que generan un impacto extraordinario. Del periodo 2007 a 2017, el equipo británico ganó 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas y paralímpicas.

Sí, hay que ser objetivos y buscar en que se erró para tratar de recomponer el camino. Eso dependerá de las autoridades, instituciones, así como de amantes del deporte y deportistas; pero los invito a no sólo quedarnos a señalar dónde estuvo la falla de estos Juegos, creo que es más prudente preguntarnos: ¿Qué podemos hacer para apoyar a nuestros atletas?

Es hora de dejar de ser divisivos y en su lugar plantearnos: ¿Cómo podemos ser parte del 1% de mejoría para ayudar a los atletas a llegar más lejos?

La primera labor, y esto nos corresponde a todos los mexicanos, es dejar de destruir a los atletas en redes sociales. Los atletas representamos a México en las competencias internacionales con todo el amor en nuestro pecho. No conozco a un solo deportista que no empezara una competencia sin imaginarse la bandera ondeando en el sitio de honor. Los deportistas, aunque compitan en modalidad individual, necesitamos trabajar en equipo. Nuestros triunfos y nuestras derrotas son el resultado de un trabajo infinito, estratégico y arduo de un grupo de nutricionistas, entrenadores, psicólogos, preparadores físicos, masajistas y consultores, cuyo único objetivo es llevar el nombre de México en alto. Todos ustedes son nuestro equipo.

La segunda parte es interiorizar la importancia de los deportistas para nuestra sociedad. La carrera de un atleta sigue más allá después de su retiro, pues los deportistas se convierten en líderes y en un ejemplo para todas las futuras generaciones. El apoyo a los atletas en México no sólo es en cuestión de recursos, sino también emocional. No apoyarlos es no procurar a nuestra juventud, perder futuros líderes y aceptar que el resultado obtenido es el que merecemos.

El autor es Ismael Hernández, medallista olímpico en Río de Janeiro 2016. Maestro en Negocios por la Universidad de Duke y Analista de Negocios por la Universidad de Harvard, trabaja en Mastercard, una empresa líder en servicios financieros. Su misión es apoyar a los deportistas en su transición después de su retiro.

Los Juegos Olímpicos de Tokio, fueron un recordatorio de que la unión hace la fuerza. Un respiro en medio del temor generalizado por un virus que puede ocasionar que nuestra sociedad colapse. Una celebración a la cooperación internacional, a la fraternidad, a la capacidad de la anatomía humana. El lema de la ceremonia de clausura lo resume en su totalidad: somos más fuertes cuando trabajamos juntos. Dentro y fuera del ámbito deportivo. Con el apoyo y la consultoría adecuadas, los atletas mexicanos no sólo lograrían subirse victoriosos al podio, sino aprender a bajar de él.

Y ustedes ¿Cómo van a apoyar a nuestros deportistas?

