En contralacorrupcion.mx se anota que “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) es una asociación civil sin fines de lucro, comprometida con la consolidación del Estado de derecho en México a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar, sancionar y erradicar la corrupción e impunidad sistémicas que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país”.

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, MCCI es una organización opositora a su gobierno, no sólo porque denuncia la corrupción que se da en organismos privados y públicos (estén o no en manos de morenistas), sino porque sus dos más altos directivos están ligados a dos importantes personajes de la era neoliberal del país.

El presidente de MCCI, Claudio González Guajardo, es hijo del empresario Claudio X. González, quien fue un importante asesor de asuntos económicos de Carlos Salinas, mientras que la presidenta ejecutiva es María Amparo Casar, que fue coordinadora de asesores de Santiago Creel cuando éste fue secretario de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox.

En mayo, AMLO le envió una nota a la embajada de EU en donde manifestó su desacuerdo de que MCCI recibiera apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Integral (USAID, por su sigla en inglés). Anotó que tal apoyo es una “muestra de injerencismo del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo competen a los mexicanos”.

La embajada nunca le contestó a Andrés Manuel y el 31 de mayo éste dijo durante su conferencia de prensa: “Es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa que ya no financien a grupos políticos de México (...) no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre, soberano...”

La respuesta que tanto esperaba el presidente le llegó ayer, desde la misma Oficina Oval de la Casa Blanca, por medio del Memorando sobre el Establecimiento de la Lucha contra la Corrupción como un Interés Fundamental para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, emitido y firmado por el presidente Joe Biden, en el cual, entre otras cosas anota: “La corrupción (...) proporciona a los líderes autoritarios un medio para socavar las democracias en todo el mundo (...) La corrupción amenaza la seguridad nacional de los Estados Unidos (...) Al emitir este Memorando establezco la lucha contra la corrupción como un interés central de seguridad nacional de EU. Mi Administración liderará los esfuerzos para promover la buena gobernanza; traer transparencia a los sistemas financieros de los Estados Unidos y del mundo; prevenir y combatir la corrupción en el país y en el extranjero”.

Antes de que Biden emitiera su memorando, desde las oficina del Consejo de Seguridad Nacional, también en la Casa Blanca, altos funcionarios explicaron que en su lucha contra la corrupción en el extranjero, el gobierno de EU y sus diferentes agencias, como la antes mencionada USAID, seguirán apoyando a organizaciones y periodistas que investigan y denuncian la corrupción. Entre estas organizaciones obviamente está MCCI.

AMLO exigía una respuesta. Ayer se la dieron.

