Al coordinador de los diputados morenistas Ignacio Mier, a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y otros connotados personajes del oficialismo les parece natural la promoción del discurso de odio que califica como traidores a diputados de la oposición.

Es una irresponsabilidad fingir no darse cuenta de que su agresiva campaña de violencia verbal fácilmente puede provocar que algunos de sus más exaltados seguidores crean recibir la señal de pasar a la violencia física e irracional de las turbas de linchamiento.

El oficialismo no podrá decir “así es la política” ante cualquier agresión física a una legisladora o a un legislador y sería inaceptable que la respuesta del oficialismo fuera culpar a la mítica fuenteovejuna de Lope de Vega.

Acuerdo por autoabasto, tarde, pero sin sueño

Es una paradoja que haya tenido que pasar todo el affaire de la fracasada iniciativa de la reforma eléctrica para que el Gobierno de la República se decida a negociar con las empresas con acuerdo de autoabasto.

Muy probablemente si al principio del sexenio hubieran intentado negociar con todas las empresas de autoabasto y las de energías alternativas, todas querrían tener un acuerdo con el gobierno que llegaba respaldado por 30 millones de votos.

Hoy, después de cruzar un laberinto constitucional y jurídico, el Gobierno de la República convoca a negociar a las empresas de autoabasto. Ninguna come lumbre, pero es innecesario y torpe el acercamiento de “cooperan o cuello”.

Sólo con pactos gana Morena elecciones

La primera prueba fue en las elecciones del año pasado, ganó muchas gubernaturas Morena pero sólo mediante acuerdos, cooptaciones y pactos con las fuerzas locales y regionales de cada entidad.

Esta vez, júrelo, no será distinto, porque a pesar de la fortaleza electoral que le inyecta la figura presidencial, las estructuras del partido oficial distan mucho de haberse consolidado por la simple razón de que todo morenista sólo busca congraciarse con el Centro.

Así que los eventuales triunfos en las elecciones a celebrarse en seis estados dentro de 45 días no serán la excepción y, perdón por lo machacante, queda probado otra vez que la figura presidencial es tan poderosa que, como los nogales, nada crece a su sombra.

Notas en remolino

Que no le digan que no le cuenten. Todavía ayer 20 de abril, explicó el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova que no será candidato a ningún puesto de elección popular. Con malicia, el directivo del instituto deja a sus interlocutores averiguar el impedimento legal para serlo, si no ha renunciado para el 2 del próximo junio... Siguen los rumores que salen desde Palacio Nacional sobre el eventual relevo del fiscal general de la República. Si así fuera, seguro ya los amables lectores verán que el presidente López Obrador escogería el autónomo fiscal para el próximo sexenio... Ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó la empresa Stencycle, especialista en manejo de desechos, que sobornó a funcionarios de varios países, entre ellos a funcionarios de México. ¡Va a llover! Otra vez... Discreta la visita de la subsecretaria de Estado para asuntos migratorios de Estados Unidos Julieta Valls... San Agustín nos dejó esta reflexión: “la soberbia no es grandeza, sino hinchazón; lo que está hinchado parece grande, pero no está sano” ...