Sectur presume récord turístico en enero; México será sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, aseguró este miércoles que México alcanzó cifras récord en materia turística durante enero de 2026 y se encamina a consolidar un año histórico para el sector.

Durante su intervención en la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria destacó que los tres principales indicadores turísticos registraron máximos históricos. En el caso de visitantes internacionales —personas que ingresan al país sin pernoctar— se alcanzaron 8.84 millones, lo que representó un incremento del 10% respecto a enero de 2025. En tanto, el número de turistas internacionales ascendió a 4.29 millones, cifra 8.6% superior al mismo periodo del año anterior.

En términos económicos, la derrama turística también mostró crecimiento, con un aumento cercano al 4%, lo que dijo equivale a más de 3,400 millones de dólares generados en el primer mes del año, comparado con la misma fecha del 2025.

Rodríguez Zamora subrayó además el crecimiento del turismo de cruceros, con la llegada de 1.28 millones de pasajeros, un incremento de 10.6% anual. Destacó que este segmento no sólo crece en volumen, sino también en impacto económico, al dejar más de 111 millones de dólares, impulsado por el consumo de artesanías, productos locales y experiencias en comunidades y pueblos mágicos, donde el turismo comunitario reportó un alza de 12.7 por ciento.

En cuanto al transporte aéreo, la titular de Turismo informó que más de 16.6 millones de pasajeros se movilizaron en aeropuertos del país, lo que representa un crecimiento de 2.3%. De estos, 10.5 millones correspondieron a vuelos nacionales y más de 5.8 millones a internacionales, con un aumento de 2.5% en este último rubro.

Por mercados emisores, destacó el crecimiento del turismo proveniente de China, con un aumento histórico de 7%; Colombia, con 12%; Canadá, con 9.7%; y España, con 7 por ciento. En el caso de Estados Unidos, principal mercado, se mantuvo estable con una variación marginal de 0.5 por ciento.

El turismo cultural también registró avances relevantes. Las visitas a museos crecieron 21%, superando 1.17 millones de personas, mientras que las zonas arqueológicas reportaron un incremento en afluencia respecto al año previo.

Asimismo, la funcionaria resaltó el crecimiento del Tren Maya, particularmente en el segmento internacional, lo que —dijo— ha permitido posicionar nuevos destinos en el sureste del país.

De cara al resto del año, Rodríguez Zamora adelantó que 2026 estará marcado por eventos internacionales de alto impacto, entre ellos el Copa Mundial de la FIFA 2026, que contribuirá a posicionar a México en el escenario global.

Además, anunció que el país será sede por primera vez del Congreso Mundial de Turismo Deportivo, organizado por ONU Turismo, que se llevará a cabo en septiembre y reunirá a representantes de más de 140 países.