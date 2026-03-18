Trump suspende restricciones al transporte marítimo de petróleo en medio de la guerra

El presidente Donald Trump suspendió temporalmente este miércoles una ley de transporte marítimo de hace un siglo para ayudar a aliviar los costos de la energía, disparados desde que los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán sumieron a Oriente Medio en la guerra.

La decisión de Trump de emitir una exención de 60 días a la Ley Jones levantaría durante este período la prohibición de que embarcaciones con bandera extranjera transporten carga entre puertos estadounidenses.

Se trata de una medida para mitigar las "disrupciones a corto plazo en el mercado petrolero" derivadas del conflicto, afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.