Conflicto con Irán amenaza la confianza de constructores de vivienda en Estados Unidos

En un contexto donde el encarecimiento de los costos ha colocado la compra de una casa fuera del alcance de millones de familias en Estados Unidos, el conflicto con Irán enciende alertas entre los constructores de vivienda.

El ánimo de los desarrolladores fue optimista al inicio del 2026, aunque con cautela ante el contexto global. El Índice del Mercado de la Vivienda (HMI), elaborado por la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB, por sus siglas en inglés), registró en marzo un aumento de un punto, para ubicarse en 38.

Según el organismo, los constructores enfrentan elevados costos de terrenos, mano de obra y materiales. Además, casi dos tercios aún no ofrecen incentivos de venta para intentar estabilizar el mercado.

A este panorama se suman factores externos, advirtió Robert Dietz, economista jefe de la NAHB. Las dificultades que enfrentan los compradores para cubrir el valor de una casa y la incertidumbre asociada al conflicto con Irán representan limitaciones en la recuperación de la industria.

“Si bien la tasa promedio de las hipotecas a tasa fija a 30 años de Freddie Mac fue de 6.05% en febrero, la más baja desde agosto del 2022, las dificultades para el pago inicial, la incertidumbre derivada del conflicto con Irán y el precio del petróleo representarán obstáculos en el futuro”, declaró el experto.

Déficit de 5 millones de viviendas

Actualmente, Estados Unidos atraviesa una crisis habitacional marcada por un déficit cercano a los 5 millones de unidades, según estimaciones de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés).

Debido a la baja disponibilidad de inmuebles accesibles, la edad promedio de quienes adquieren una vivienda por primera vez se elevó a 40 años. Para el organismo, esto es una señal de que “el mercado inmobiliario actual le está fallando a demasiados aspirantes a propietarios”.

En este contexto, el sector inmobiliario reconoció la aprobación en el Senado de la Ley de Camino a la Vivienda del Siglo XXI, impulsada por el presidente Trump, como un intento por atender la falta de oferta habitacional.

¿Cuál es el plan de Trump?

El proyecto plantea dotar a las comunidades de nuevas herramientas para acelerar la construcción de viviendas, además de simplificar procesos federales que suelen retrasar los desarrollos inmobiliarios.

Además, contempla la modernización de opciones de financiamiento, con énfasis en viviendas prefabricadas y rurales. Entre sus objetivos también destacan la mejora en las condiciones de crédito para los compradores.

“Instamos a la Cámara de Representantes a que apruebe rápidamente esta legislación y la envíe al presidente para que las familias estadounidenses tengan mayores oportunidades de acceder a la vivienda propia”, comentó Shannon McGahn, vicepresidenta ejecutiva y directora de defensa de la NAR.

El avance legislativo adquiere relevancia en un contexto marcado no solo por el conflicto con Irán, sino también porque han pasado casi dos décadas desde la última ley integral de vivienda de carácter bipartidista en el país.

“La NAR ha apoyado esta legislación desde su presentación. Con miembros en todos los códigos postales, los agentes inmobiliarios ven de primera mano cómo las políticas de vivienda dan forma a las comunidades en todo el país y comprenden por qué es tan necesaria la acción”, añadió McGahn.