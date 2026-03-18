Peso mexicano retrocede frente al dólar tras dos días con ganancias; espera anuncio de la Fed

El peso mexicano retrocede frente al dólar la mañana de este miércoles. La divisa local cae después de dos sesiones consecutivas con avances, en un mercado que se prepara para recibir más tarde este día el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.6897 unidades por dólar. Comparado con un registro de 17.6645 unidades ayer, con el cierre oficial del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para el peso una pérdida de 2.52 centavos o 0.14 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.7593 unidades y un nivel mínimo de 17.6019. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, gana 0.28% en 99.84 puntos.

Los operadores continúan cautelosos, en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las presiones sobre los precios del petróleo. El cierre del estrecho de Ormuz impulsa 2.31% los futuros del crudo WTI estadounidense hasta 97.74 dólares por barril.

Más tarde en el día se espera el anuncio de política monetaria de la Fed, para el cual se prevé ampliamente que no haya cambios en la tasa de interés. La atención se centrará en el discurso de su presidente, Jerome Powell, y cualquier mención de los efectos de la guerra.

"Consideramos que la Fed probablemente mantendrá una postura cautelosa, preservando la opcionalidad para eventuales recortes hacia fines de año, según de la evolución del petróleo", dijo en un reporte Felipe Barragán, analista de mercados de la firma Pepperstone.

Por lo ⁠pronto, más temprano se dio a conocer que los precios al productor crecieron más de lo esperado el mes pasado, aunque los datos todavía no reflejan el impacto por el aumento en el precio del petróleo debido a la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel.