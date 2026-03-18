El barril de Brent se dispara a 107 dólares tras ataque al yacimiento de South Pars en Irán

Los precios del petróleo Brent subían más de un 4% este miércoles después de que la ⁠Guardia Revolucionaria de Irán amenazó ⁠a varias instalaciones energéticas en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar en represalia por un ataque contra sus instalaciones energéticas, lo que elevó el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro de la región.

Sin indicios de que el conflicto con Irán vaya a remitir, los precios de referencia de los futuros del Brent se han situado sobre los 100 dólares por barril durante las últimas cuatro sesiones.

Los futuros del Brent subían 4.53 dólares, o un 4.4%, hasta los 107.95 dólares por barril, a las 13:21 GMT de este miércoles, tras haber alcanzado un máximo de 108.60 dólares más temprano en la sesión.

El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos avanzaba 1.91 dólares, ⁠o un 2%, para colocarse en los 98.12 ⁠dólares.

"Los ataques al yacimiento ⁠South Pars de Irán estaban impulsando los precios del petróleo ⁠y el gas, y cualquier nueva escalada de ataques contra la infraestructura energética seguiría elevando los precios", dijo el analista de SEB Ole Hvalbye.

La agencia de noticias iraní Fars informó este miércoles de que algunos tanques e instalaciones de gas de la refinería de Asaluyeh, ⁠en el país, habían sido alcanzados.