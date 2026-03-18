Sheinbaum defiende que pueda hablar sobre la revocación de mandato en la reforma electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió este miércoles los cambios propuestos en materia de revocación de mandato dentro del denominado “Plan B” de la reforma electoral, al plantear que la persona titular del Ejecutivo pueda pronunciarse públicamente sobre este ejercicio sin que ello sea considerado propaganda.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este miércoles, la primera mandataria explicó que su iniciativa no busca modificar las reglas sobre el uso de tiempos oficiales en radio y televisión, ni permitir promoción personalizada, sino eliminar la restricción que actualmente impide al presidente o presidenta hablar sobre el proceso de revocación.

“¿Cómo es que está sujeto a revocación de mandato y no puedes hablar?”, cuestionó. “Lo único que se propone es que, si va a haber revocación, se pueda explicar de qué se trata, por qué existe este mecanismo”, añadió.

Sheinbaum Pardo subrayó que esta figura —impulsada desde el inicio del movimiento político que encabeza— busca que la ciudadanía decida si el titular del Ejecutivo debe continuar o no en el cargo a mitad del sexenio. Recordó que en el ejercicio realizado en 2022 durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, existieron restricciones que impedían al mandatario pronunciarse sobre el proceso, lo que calificó como “absurdo”.

En ese sentido, insistió en que su propuesta no abre la puerta a campañas políticas ni a posicionamientos partidistas. La iniciativa también contempla ajustes en la temporalidad del ejercicio.

Actualmente, la revocación está prevista para realizarse en 2028; sin embargo, la reforma plantea abrir la posibilidad de que se lleve a cabo en 2027, es decir, a la mitad del sexenio, o bien mantener la opción de un año posterior. La definición, indicó, dependerá de los procedimientos legislativos y constitucionales correspondientes.

Sobre los límites de estas expresiones, la presidenta señaló que será el Instituto Nacional Electoral (INE) el encargado de establecer los lineamientos específicos para garantizar que no se incurra en promoción indebida.