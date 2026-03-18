Honda Prelude 2026 Hybrid: La alegría que trasciende al conducir

Este legendario coupé, nacido en 1978 y siempre referente de innovación, llega por primera vez a nuestro país reinventado. Manteniendo la emoción que lo ha caracterizado por décadas, ahora se integra a la familia de híbridos avanzados de Honda, prometiendo un manejo dinámico y una eficiencia sobresaliente que respeta su legado deportivo.

El corazón híbrido

El nuevo Prelude es impulsado por un sofisticado tren motriz híbrido. Combina un motor de combustión que genera 141 caballos de fuerza con uno eléctrico de imán permanente síncrono que genera 181 caballos de fuerza; la transmisión es tipo E-CVT. El resultado es una potencia máxima combinada de 200 caballos de fuerza y un contundente torque de 232 libras-pie, gestionado por una batería de ion-litio de 72 celdas.

Honda se aventura a traer un vehículo que porta una carrocería tipo coupé por lo que apunta a un nicho específico de nuestro mercado.

Esta configuración no solo asegura una respuesta enérgica, sino que también ofrece una eficiencia excepcional, fiel a la filosofía de los híbridos avanzados de Honda.

Preparado para diferentes estilos

El chasis del Prelude 2026 denota deportividad en cada componente, heredando elementos clave del aclamado Civic Type R. La suspensión delantera de doble eje y una suspensión adaptativa con sensores en todo el vehículo permiten ajustar la dureza y respuesta de los amortiguadores según el modo de manejo seleccionado (Sport, GT o Confort). Para llevar la experiencia al siguiente nivel, se introduce la tecnología Honda S+ Shift, que permite al conductor controlar los cambios de manera simulada a través de paletas en el volante, emulando la sensación de una transmisión convencional y ofreciendo una retroalimentación auditiva y física más intensa al exigirle al vehículo.

La configuración del interior es la de un 2+2, lo que subraya su carácter deportivo y personal. Entre el equipamiento ofrece Apple CarPlay y Android Auto.

Rudo, imponente y atractivo

El diseño del Prelude es una declaración de intenciones. Su carrocería ancha, fascias robustas y líneas fluidas y agudas le confieren una estética sofisticada y veloz. Destacan los faros tipo proyector, una luz trasera LED que recorre todo el ancho del vehículo y rines de 19 pulgadas que alojan potentes calipers Brembo.

En seguridad cuenta con la suite Honda Sensing que incluye varias sistemas como Sistema de conservación de carril, Frenado de colisión frontal, Asistencia de tráfico pesado, entre otros.

Por dentro, la cabina se centra en la experiencia de manejo con asientos de diseño asimétrico: el del conductor es más rígido para un control óptimo, mientras que el del copiloto es más cómodo para disfrutar del viaje. El conjunto se completa con una cajuela tipo liftback de gran capacidad, demostrando que la deportividad no está reñida con la funcionalidad. Está ya disponible en colores Blanco Lunar, Azul Racing y Gris Meteoro.

Ficha técnica