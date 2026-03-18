Colombia impone arancel de ⁠35% a 14 productos siderúrgicos de países con los que no tiene TLC

Colombia impondrá aranceles del ⁠35% a la importación de 14 productos del sector siderúrgico y metalmecánico de ⁠países con los que ⁠no tiene acuerdos comerciales vigentes, informó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo colombiano.

La medida tendrá una duración inicial de un año, precisó el organismo en un comunicado el martes en la noche.

En 2025 las importaciones de esos productos alcanzaron 134,928,7 toneladas por un valor de 124,6 millones de dólares, principalmente desde China, Turquía, Rusia, Brasil, Perú, Venezuela y Estados Unidos, según el ministerio.

"Estamos actuando de manera responsable y en plena coherencia con las reglas del ​comercio internacional", dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, ⁠citada en el documento.

"Esta ⁠no es ⁠una medida restrictiva, es una medida correctiva: busca ⁠restablecer condiciones de competencia justa frente a prácticas asociadas a sobreproducción y a la colocación de bienes a precios artificialmente bajos que afectan nuestra industria", agregó.

El Ministerio de Comercio explicó que Colombia tiene la capacidad para ⁠abastecer su demanda interna e incluso exportar ese tipo de productos que abarcan la medida.