Exámenes psicométricos: ¿Qué son y para qué sirven en el reclutamiento de personal?

“Me hicieron los psicométricos a mano, no pude usar calculadora. La parte que más me costó fue la de matemáticas”, recuerda Marcos Machorro sobre su último proceso de reclutamiento. Pensó que lo había hecho mal, pero un mes después recibió la llamada de que el trabajo era suyo.

Los exámenes psicométricos, como los que realizó Marcos, son una herramienta que utilizan los reclutadores de personal para evaluar aspectos psicológicos del candidato como los rasgos de personalidad, aptitudes, habilidades cognitivas y su tendencia comportamiento, de acuerdo con plataformas como Pandapé e Indeed.

Marcos recuerda que este tipo de pruebas lo ponen nervioso pues teme “equivocarse en sus respuestas”. Sin embargo, a diferencia de un examen de conocimientos en un entorno educativo, en los psicométricos no hay respuestas correctas o incorrectas.

“En general, no se trata de ‘respuestas correctas o incorrectas’, sino de entender patrones y probabilidades, siempre con interpretación responsable”, explica Pandapé.

Uno de los objetivos de este tipo de pruebas psicométricas es verificar si el candidato coincide con la cultura de empresa y cómo podría reaccionar ante situaciones que pudieran surgir en el día a día laboral, añade Indeed.

¿Para qué sirven las pruebas psicométricas?

Con estas herramientas, las áreas de Capital Humano tienen un recurso extra para evaluar lo más objetivamente posible rasgos psicológicos de los candidatos que no necesariamente destacan en una entrevista entre los reclutadores, posibles jefes y el candidato, añade Indeed.

Se trata de pruebas estructuradas, realizadas desde el área de la psicometría que construye y elabora estos instrumentos estandarizados y validados, de acuerdo con Adipa, plataforma de aprendizaje online en el área de psicología.

“El psicólogo podrá obtener un perfil general de la persona y saber si está apto para ingresar a un trabajo”, indica la Bolsa de Trabajo de la Universidad Veracruzana.

La importancia de los resultados de las evaluaciones psicométricas radica en disminuir riesgos en la contratación como el reclutar a un candidato que termine por renunciar al poco tiempo por no empatar con la cultura de la organización, destaca la Universidad Iberoamericana en su artículo ¿Para qué sirven los exámenes psicométricos?

“Contratar a una persona que no cumpla con los objetivos ni los valores de la empresa, costará dinero y tiempo que se pudo evitar al considerar su perfil según los resultados del test psicométrico”, expone la Ibero.

¿Qué miden las evaluaciones psicométricas en el reclutamiento?

Si bien, Marcos admite que “falló” en varias respuestas y “no acabó” de responder todas las preguntas de sus evaluaciones psicométricas, asegura que sí coincide con la cultura de la empresa al recordar el estudio que hizo de la compañía y la forma en que se desarrollaron sus entrevistas.

Los exámenes psicométricos pueden dividirse en dos grandes rubros: las pruebas de aptitud y las pruebas de personalidad, de acuerdo con Adecco.

Las pruebas de aptitud son exámenes con preguntas de opción múltiple diseñadas para medir el nivel de competencia de candidato respecto a habilidades específicas para el puesto, agrega Adecco.

Entre esas habilidades están: atención al detalle, razonamiento espacial, esquemáticos, deductivo, inductivo, verbal y juicio situacional que evalúa las habilidades para resolver situaciones en el puesto laboral para el que aplicó.

Mientras que las pruebas de personalidad tienen el objetivo de conocer más a fondo al candidato y no sólo a través de lo que dice su CV.

“Estas pruebas buscan obtener una visión más profunda de si un candidato tiene los atributos correctos no solo para prosperar en el puesto anunciado, sino también para encajar con una variedad de tipos de personalidad”, explica Adecco.

Con estas pruebas, los reclutadores buscan responder a preguntas como cuáles serían las motivaciones del candidato para tener éxito en el rol para el que participa, cuáles son los elementos que considera a la hora de tomar decisiones y si es receptivo a la retroalimentación.

Psicométricos, un complemento a la entrevista laboral

Si bien, las evaluaciones psicométricas son estructuradas, objetivas y basadas en evidencias, no deben ser la única herramienta para la atracción de talento, advierten.

“No deberíamos usar este recurso como nuestro único método de evaluación”, dice Adecco.

Mientras que Pandape indica que un examen psicométrico sirve para complementar (no reemplazar) entrevistas y pruebas técnicas.