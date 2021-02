Para quienes vieron la película del “Señor de los Anillos - Las Dos Torres” no me dejarán mentir que existe un paralelismo entre el personaje GRIMA, LENGUA DE SERPIENTE (Grima), y HUGO LÓPEZ-GATELL (Gatell).

Ambos servían a poderosos amos, Grima al Rey Théoden y Gatell al presidente López Obrador. La semejanza es simétrica y los personajes completamente asimétricos.

El primero “persuadía al rey de que tenía enfermedades que sólo se curarían si no se movía del trono, evitaba la luz y el aire fresco, y dejaba los molestos asuntos del gobierno en manos de su fiel servidor Grima” (1). El segundo, Gatell, ha persuadido al presidente de su estrategia para combatir el Covid-19 en México.

Grima era inteligente y astuto, consejero del rey Théoden, a quien sus engaños y mentiras le consumieron de tal manera que cayó bajo el dominio del mal. El rey no se movía del trono, pues Grima lo convenció de que padecía una enfermedad rara y solo se curaría si permanecía inmóvil. Así el rey Théoden dejó en Grima, Lengua de Serpiente, todos los asuntos del reino, hasta que el reino cayó en un obscuro velo de soledad, tristeza y muerte.

Gatell, también astuto, con una lengua florida ha convencido al presidente López Obrador de sus habilidades para enfrentar la pandemia por Covid-19, y éste le escucha, cegado por su verborrea y engaños. López Obrador no ha caído en cuenta del negro panorama que Gatell ha gestado a su alrededor, dejando a México sumido en un total abandono y destrucción. Le ha engañado para que parezca normal que seamos el país con mayor número de muertos del personal médico (más de 2,580 casos), tengamos más de 174,200 fallecidos (según sus cuestionables cifras oficiales al 14 de febrero de 2021), con una letalidad de 8.7 muertes por cada 100 pacientes (el más alto del mundo), 2 millones 187 mil contagios confirmados (cuando sabemos que en México por cada fallecido existen aproximadamente 100 contagios), pero sobre todo, Gatell le ha engañado haciéndole parecer que lo que vivimos en México está dentro de los rangos mundiales y aceptados.

Grima, promovido por el mal encarnado en un personaje tenebroso y sombrío de nombre Saruman, casi destruye el reino con sus acciones y omisiones. Gatell, promovido por intereses políticos, no ha elaborado un plan o estrategia nacional con la anuencia y participación de la mayoría de los ciudadanos, científicos, académicos, expertos y/o autoridades de los gobiernos estatales; no ha controlado los accesos de viajeros al país, tampoco aísla a los enfermos ni da un seguimiento puntual y atención a los contagiados; miente y engaña con las cifras de camas, fallecidos, contagiados, pruebas, vacunas y vacunados, equipo de hospital, capacidad hospitalaria, personal de salud, equipo de seguridad para el personal médico, así como con las fechas y consensos generalizados entre científicos, médicos, y entre organizaciones e instituciones internacionales de salud con alto prestigio; se burla de las personas de la tercera edad con la ilusión de registrarse en una página de internet, cuando sabemos que en México el 95% de nuestros viejitos no puede acceder a internet por sus condiciones físicas, sus pocos conocimientos de las nuevas tecnologías o simplemente están fuera de su alcance: este registro es una ofensa para el pueblo mexicano.

El rey Théoden se dejó engatusar por Grima, el presidente López Obrador por su doctor Gatell. Después de todo, ¿quién no le hace caso a su doctor?

Es oportuno recordar que está en curso una demanda para destituir a Hugo López-Gatell como encargado de la pandemia por Covid-19 en nuestro país. Esperamos la sentencia por parte del Décimo Cuarto Órgano Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Expediente Asignado No. 104/2020, Expediente Único Nacional No. 26965841.

*Oscar David Hernández Carranza es presidente y fundador del Premio Nacional de Salud, A.C. www.premionacionaldesalud.org, promotor de la iniciativa México de 10 www.mexicodediez.org.

(1) lacompañía.net/personaje/grima