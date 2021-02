Esta administración se ha caracterizado por decisiones de política pública controvertidas que han generado incertidumbre a la IP.

La cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX fue apenas una muestra. Este 2021 inició con la amenaza de un radical cambio a la Ley de la Industria Eléctrica, iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El año pasado en materia financiera tampoco gustó que la SHCP de Arturo Herrera dejará pasar la propuesta para topar las comisiones de las afores, pese a un compromiso previo con la Amafore de Bernardo González.

Ese tipo de decisiones lastiman a los mercados. Es tan dañino como el que la CFE de Manuel Bartlett ya no elija el mejor costo para la electricidad que utilice.

El fin de semana hubo alarma entre las casas de bolsa porque resulta desde la propia SHCP se fragua algo parecido para empujar el que se deba utilizar a BIVA, mercado que se impulsó en el sexenio pasado por Luis Videgaray y Agustín Cartens.

El jueves se envió el anteproyecto a Conamer de Alberto Montoya para modificar la circular única de casas de bolsa sobre lo que se conoce como “mejor ejecución”.

Santiago Urquiza presidente de Biva ha presionado para lograr ese ajuste a la mecánica con la que las casas de bolsa deben ejecutar las ordenes de sus clientes sobre los valores de renta variable. La directora de esa bolsa, María Ariza había adelantado que venía algo al respecto.

Lo sorprendente es que en el artículo 74 Bis de dichas reglas se instruye a las casas de bolsa para vigilar que se otorgue “a cada una de las bolsas” “cuando menos 30% de la totalidad de sus posturas pasivas diarias”.

En ese sentido se deja del lado el costo operativo que ofrece Biva o la BMV que dirige José-Oriol Bosch o inclusive el servicio, para por decreto garantizar una cuota de mercado al recién llegado, supuestamente es aras de lograr mayor competencia.

Para los miembros de la AMIB que preside Álvaro García Pimentel la instrucción avalada por la CNBV de Juan Pablo Graf además de acarrear nuevos costos, especialmente dañinos para los pequeños intermediarios, da una señal delicada respecto a futuros riesgos con la autoridad.

Biva terminó el año con el 12% de lo que se manejó en el mercado de capitales, mientras que la BMV mantuvo el 88%. Esta pese a sus 125 años debió ceder algo.

Para Biva este 2021 no se veía sencillo. Su porcentaje de participación hasta ahora ha caído al 8%. Claro que de aprobarse la nueva disposición ya no deberá preocuparse. El Estado mal que bien le asegurará casi un tercio de la operación. De no creerse.

Así que otra polémica decisión con secuelas bursátiles.

Vacuna, López Gatell-Conago, elecciones

Más allá de que Conago encabezada por Claudia Pavlovich busca que Pfizer les venda 20 millones de vacunas, lo cierto es que sin aval de Salud de Jorge Alcocer dicho anhelo quedará en eso. En la última reunión con el gobierno para evaluar el expediente Hugo López-Gatell estableció que no es conveniente que los estados vacunen por su cuenta y que la estrategia debe ser federal. Claramente con ello los logros serán limitados. Más allá de EU en donde hasta las tiendas de autoservicio y farmacias apoyan, México es el único país de AL que opera de esa manera. Vaya ni Brasil ni Chile. Obvio se insiste en que la renuencia tiene un trasfondo electoral.

Nahle con IEnova y Valero 330,000 barriles

El fin de semana se inauguró en el nuevo Puerto de Veracruz la terminal de refinados de IEnova que preside Carlos Ruiz Sacristán y que lleva Tania Ortiz Mena. Estuvo por ahí la titular de Energía, Rocío Nahle. Tiene una capacidad de 2 millones de barriles y el principal cliente será Valero que dirige Carlos García quien ya por lo pronto trajo su primer buque con 330,000 barriles de gasolina regular y Premiun en diciembre.

@aguilar_dd