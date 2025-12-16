Ismael Burgueño amplía Senderos Seguros para estudiantes con inversión de más de 4 millones de pesos

⁠Alineados a la iniciativa implementada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de Tijuana fortalece la iluminación, la movilidad y la seguridad urbana

⁠⁠Esta intervención forma parte de una estrategia de prevención y recuperación del espacio público en áreas de alta afluencia

Tijuana, Baja California a 16 de diciembre 2025.- Con una inversión de 4 millones 115 mil 678 pesos, el Gobierno de Tijuana inauguró un nuevo Sendero Seguro en el Instituto Tecnológico de Tijuana, campus Tomás Aquino, una obra que beneficiará directamente a más de 14 mil personas, entre 6 mil estudiantes y alrededor de 8 mil vecinos de la Delegación Otay Centenario, mejorando la iluminación, la movilidad y la seguridad en una zona estratégica de la ciudad.

El proyecto contempla la instalación de 73 luminarias tipo bolardo a lo largo de 876 metros lineales, conformando un corredor peatonal mejor iluminado y más seguro para quienes transitan diariamente hacia centros educativos, paradas de transporte y zonas habitacionales. Esta intervención forma parte de una estrategia de prevención y recuperación del espacio público en áreas de alta afluencia.

Para el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz, el programa Sendero Seguro va más allá de una obra de infraestructura y representa una política pública con enfoque social, orientada a cuidar a estudiantes, trabajadores y familias. Desde esta perspectiva, el alumbrado y la seguridad urbana se convierten en herramientas para generar tranquilidad y mejorar la calidad de vida en los entornos cotidianos.

Burgueño señaló que este tipo de acciones se desarrollan adoptando la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que impulsa la iluminación de zonas vulnerables como parte de una estrategia integral de seguridad, movilidad y bienestar. Bajo ese enfoque, Tijuana avanza en la construcción de rutas más seguras que priorizan a las personas y fortalecen la convivencia urbana.

La obra fue posible gracias a la coordinación entre el municipio, el Estado y la Federación, alineada al Plan Municipal de Desarrollo 2025–2027, que promueve una ciudad con infraestructura moderna, servicios públicos eficientes y entornos urbanos más seguros. Con este nuevo Sendero Seguro, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir iluminando Tijuana y extendiendo este programa a más puntos de la ciudad.