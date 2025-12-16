México y EU buscan fortalecer investigaciones sobre uso de drones por organizaciones criminales y robo de combustibles

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron fortalecer las investigaciones relacionadas con el robo de combustibles y el uso de drones por parte del crimen organizado, informó la tarde de este martes la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Lo anterior se definió en la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad (GIS) ente autoridades de ambos países realizada el pasado 11 de diciembre en la Ciudad de México, en seguimiento del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

En un comunicado, la SRE detalló que durante el encuentro se revisaron los avances registrados desde el último encuentro que se realizó en McAllen, Texas, con mayor atención en el tráfico de armas.

"Se analizaron desafíos emergentes para la seguridad global, en particular el uso de sistemas aéreos no tripulados por organizaciones criminales (drones)".

La dependencia federal detalló que el gobierno mexicano reiteró que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos se sustenta en los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida.

"Ambos gobiernos continuarán impulsando una cooperación constructiva, firme y orientada a resultados, con una visión integral de la seguridad y con pleno respeto a la soberanía y a los intereses del Estado mexicano".

Con estos acuerdos Estados Unidos y México detallaron que buscan maximizar el impacto de las acciones coordinadas de cara a su próxima reunión del GIS programada para enero de 2026.

La SRE detalló que la delegación mexicana que acudió a dicho encuentro estuvo integrada por el Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y encargado de despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; mandos de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina; además del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares; así como funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República.

En tanto, por parte de la delegación estadounidense participaron el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; Katherine Dueholm, subsecretaria principal adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado; Andrea Goldbarg, directora senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca; así como altos representantes del Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, Departamento del Tesoro y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.