Avanzan cuatro obras de fortalecimiento infraestructural del ISSSTE: Martí Batres

En conferencia matutina, el director general del ISSSTE detalló que la primera de estas cuatro obras es la construcción de la nueva UMF en Arcelia, Guerrero; la segunda es la conformación de la CMF en Naucalpan, Estado de México; y la tercera es la demolición del viejo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, en Tlatelolco, que concluirá la siguiente semana para dar paso a la edificación de una nueva sede médica

Destacó que este lunes se puso en marcha el primer Consultorio Médico del ISSSTE en Tarímbaro, Michoacán, equipado con sala exploración, sala de espera, baños mixtos y medicamentos de primera necesidad, como analgésicos, antibióticos de primera línea, antihipertensivos, antidiabéticos y fármacos contra el colesterol

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2025.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó en la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que avanzan de manera satisfactoria los trabajos para la construcción de cuatro unidades médicas, que permitirán fortalecer la infraestructura del organismo y brindar atención de calidad a la derechohabiencia.

“En la mañanera, con la Presidenta @Claudiashein, informé que en el @ISSSTE_mx retomamos la construcción de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero; iniciamos obras para la nueva Clínica de Medicina Familiar en Naucalpan, Estado de México; estamos terminando la demolición del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda”; y concluimos el primer consultorio en Tarímbaro como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, publicó en sus redes sociales.

En compañía del Gabinete de Salud, Martí Batres compartió que se retomó la construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) en Arcelia, Guerrero, cuyo proyecto registra un avance del 35 por ciento, tendrá mil 200 metros cuadrados (m²) de superficie, con una inversión de 15 millones de pesos (mdp), para beneficiar a más de 10 mil derechohabientes de la región de Tierra Caliente, con consultorios de medicina familiar y preventiva, estomatología, farmacia, archivo, almacén y áreas de inmunizaciones y curaciones.

“Es un punto complicado, ahí hace años se había comenzado a hacer una unidad de medicina familiar, pero apenas se hizo un poquito de los cimientos y la obra fue abandonada por la empresa en aquel entonces; ahora retomamos la obra, ya está bastante avanzada”, indicó.

En segundo lugar, dijo, en diciembre iniciaron los trabajos de construcción de la Clínica de Medicina Familiar “Naucalpan”, Estado de México, en las instalaciones donde operaba una tienda SuperISSSTE, donde se invierten 138 mdp para consolidar un espacio de 3 mil 600 m², integrado por 16 consultorios de medicina familiar, dos de estomatología, tres de medicina preventiva y planificación familiar, y tres más para fortalecer el primer nivel de atención, con servicios de rayos x, ultrasonido, mastografía, laboratorio clínico y de Manejo Integral de Diabetes por Etapas (MIDE), en beneficio de 62 mil 473 afiliadas y afiliados.

Asimismo, Batres Guadarrama comentó que la demolición de 11 mil 951 m² de construcción del inmueble del viejo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, ubicado en Tlatelolco, Ciudad de México, se encuentra en su fase final, con un avance del 90 por ciento y una inversión de 44 mdp.

Una vez terminado, se edificará una nueva unidad hospitalaria que beneficiará a más de 100 mil derechohabientes de la zona norte de la capital del país.

“Este inmueble estuvo abandonado 14 años y finalmente se tomó la decisión de demolerlo y en una semana más estará terminado, bueno, el 23, se calcula que el 23 de diciembre culminará la demolición total de este inmueble”, resaltó.

Adicionalmente, el director general del ISSSTE informó que se instaló en Tarímbaro, Michoacán, el primer Consultorio Médico que el organismo instalará en la entidad como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El nuevo espacio, de 24 m², terminó de ser habilitado el sábado pasado y este lunes comenzó a brindar atención médica a la derechohabiencia y población en general, con el equipamiento, insumos y cinco líneas básicas de medicamentos: analgésicos, antibióticos de primera línea, antihipertensivos, antidiabéticos y fármacos contra el colesterol.

Por otro lado, sobre los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM), Martí Batres explicó que estos son muy importantes para unificar los tratamientos, puesto que ayudan a que el paciente reciba el mismo tratamiento, incluso si cambia de institución, derechohabiencia o sector privado.

Asimismo, subrayó que el ISSSTE continúa con la implementación de la Estrategia Trato Digno que, además de promover una actitud empática cercana y humana, es reforzada con el abastecimiento de medicamentos, suficientes médicos y especialistas, así como a través del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria.

“Esto es importante porque un buen servicio tiene que ver con que haya medicamentos –que estamos trabajando en eso como se ha dicho–; tiene que ver con que haya médicos suficientes, especialistas, quirófanos, etcétera; pero también tiene que ver con la forma en que es tratada la persona que llega a solicitar los servicios médicos a los que tiene derecho”, concluyó.