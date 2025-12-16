Visitax mantiene en vilo al sector hotelero de Quintana Roo

Cancún, QRoo.- El esquema de cobro por Derecho de Uso, Goce y Aprovechamiento o explotación de Bienes de Dominio Público, mejor conocido como Visitax en Quintana Roo, aún mantiene en vilo al sector hotelero del estado, en tanto no se apruebe la Ley de Ingresos 2026 en el Congreso local.

La propuesta original planteada por la gobernadora Mara Lezama coloca al empresariado a partir de 2026 como solidario responsable del cobro de esta tarifa al turismo extranjero que se hospede en alguna de las 138,000 habitaciones que operan en el estado.

La cuota por turista adulto es de 284 pesos y se cobra desde 2021 en Quintana Roo, aunque desde entonces sólo se ha logrado recaudar 10% del monto total proyectado anualmente, según reconoce el propio gobierno del estado.

Para solventar esa baja recaudación, el gobierno de Mara Lezama ha planteado que a partir de 2026 los hoteleros retengan esos 284 pesos por cada huésped que reciban y entreguen mensualmente el dinero al Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo.

La objeción de los hoteleros no se hizo esperar e incluso los ha llevado a mesas de diálogo con la propia Mara Lezama y demás representantes del gobierno del estado, sin embargo, dichos encuentros no han llegado a ningún acuerdo definitivo.

Apenas el viernes 12 de diciembre, el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano se reunió con la gobernadora sin que ésta última les garantizase que modificará la propuesta de Ley de Ingresos, exentándolos de retener este cobro.

En ánimo conciliador, el empresariado reconoce la disposición al diálogo de la mandataria, sin embargo, insisten en que mantener este cobro tal como se propuso originalmente “plantea interrogantes sobre la gobernanza, efectividad y rendimiento del uso de recursos, además de que se aparta de compromisos institucionales previamente expresados”.

Añaden que los pequeños hoteles no cuentan con la infraestructura, los recursos humanos, ni los conocimientos técnicos, para realizar tareas de recaudación fiscal que son ajenas a su objeto social e Insistimos en que este esquema disperso genera confusión, fricción con el visitante y nos coloca en desventaja frente a otros destinos del Caribe que, por el contrario, buscan reducir la carga para atraer turismo.

El desenlace de este desencuentro entre el gobierno estatal y el empresariado hotelero se sabrá este miércoles 17 de diciembre cuando el Congreso de Quintana Roo vote la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2026.