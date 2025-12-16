Carga doméstica creció 18.9% durante octubre en el Aeropuerto Internacional de Querétaro

Querétaro, Qro. Después de hilar dos caídas anuales, en agosto y en septiembre, en octubre la carga doméstica retomó el vuelo y creció a doble dígito en el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ).

En el décimo mes del año, el AIQ movilizó 5,7754.0 toneladas de carga doméstica, experimentando un alza de 18.9% respecto al año anterior cuando movilizó 4,855.7 toneladas en el mismo mes, conforme a los datos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

En octubre el AIQ se afianzó en la primera posición por concentrar el mayor tonelaje de carga nacional, al contribuir con 16.2% del movimiento total.

Después de Querétaro, el top 10 también lo integraron los aeropuertos de Ciudad de México, AICM ( que concentró 16.1% de la carga doméstica), Guadalajara (10.5%), Monterrey (9%), Tijuana (8.8%), San Luis Potosí (7.1%), Mérida (5%), Hermosillo (3.9%), Cancún (2.8%) y Santa Lucía -Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA- (2.4 por ciento).

Entre el top 10 de carga doméstica, el AIQ logró el mayor crecimiento anual durante octubre, cuando solamente cinco aeropuertos crecieron y los otros cinco cayeron.

En esa lista de recintos aéreos, después del alza de 18.9% que logró Querétaro en la carga nacional, el segundo crecimiento más relevante lo registró el aeropuerto de Mérida (+12.7%) y, el tercero, el AICM (+11.1%); al contrario, los aeropuertos que -dentro del top 10- más cayeron en el volumen son AIFA (-51.2%), Hermosillo (-20.5%) y Cancún (-8.6 por ciento).

Al observar el volumen acumulado entre enero y octubre, solamente tres aeropuertos lograron un crecimiento anual: el AICM (+11.2%), el de Querétaro (+6.7%) y el de Monterrey (5.6 por ciento).

Con base en el tonelaje acumulado, los primeros lugares los ocuparon el AICM que agrupó 16% de la carga doméstica, Querétaro con 14.6% y Guadalajara con 11.6% de participación.

Carga internacional, sin recuperarse

Mientras la carga doméstica retomó el crecimiento a tasa anual durante octubre, la carga internacional mantiene una directriz a la baja al registrar un descenso anual de 25.7% en el décimo mes, hilando siete meses con variaciones anuales negativas.

En octubre la carga internacional sumó 1,873.8 toneladas en el AIQ, inferior a las 2,520.3 toneladas de octubre del 2024. De enero a octubre el aeropuerto de Querétaro acumuló 17,637.4 toneladas de mercancía internacional, registrando una caída de 13.1 por ciento.

Ligero crecimiento

Con lo resultados de octubre, el AIQ transportó un total de 63,993.7 toneladas en los primeros 10 meses del 2025, es una cifra que representa un ligero crecimiento de apenas 0.4% respecto al año anterior, como resultado de los altibajos que este año ha presentado el flujo de las operaciones aéreas.

Por tanto, se posicionó en el cuarto peldaño debido a que albergó 6.3% del total de carga que se registró en el país. Las primeras tres posiciones las ocuparon AIFA (concentró 32.6%), AICM (20.5%) y Guadalajara (15 por ciento).