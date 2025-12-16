Todos quieren una parte de tu dinero (Parte 1 de 2)

En estas épocas del año la gente suele tener más dinero, porque reciben el aguinaldo. Todos quieren una parte de él: los comercios te invitan a gastarlo en sus establecimientos y te empiezan a bombardear con publicidad y ofertas en canales tradicionales y redes sociales. Los bancos hacen campañas para captar ese dinero: ofrecen productos de “inversión” con tasa preferencial, pero también promociones para que uses más tu tarjeta de crédito. Los agentes de seguros intensifican la colocación de sus planes de retiro, especialmente aquellos que les pagan mayores comisiones.

Todo eso lo hacen usando técnicas avanzadas de psicología aplicada al marketing. Casi cualquier cosa nos parece no sólo necesaria, sino ideal, casi hecha para nosotros. Otras veces son colocan deseos o la aspiración de pertenecer a un “grupo selecto”. Las tentaciones son difíciles de resistir.

Todos quieren tu dinero y harán cualquier cosa para conseguir una parte de él. Aún los amantes de lo ajeno. Porque los fraudes también se han sofisticado mucho, sobre todo para los que no tienen el ojo entrenado. Los ladrones se esfuerzan por hacerte creer que los mensajes que te envían - e incluso las llamadas que realizan - vienen de fuentes oficiales y confiables. Aunque hablaré de esto más adelante, la forma más fácil de protegerte de esto es acostumbrarte a nunca dar click en ninguna liga que te llegue en mensaje de texto o correo electrónico, a menos que sea algo que tú esperes o que hayas solicitado (por ejemplo, un enlace de verificación para confirmar tu dirección de correo, que te llega cuando te acabas de firmar o inscribir a un servicio en línea).

Por todo esto, porque todos quieren tu dinero y están dispuestos obtenerlo de cualquier manera, ya sea legal o ilícita, siempre tienes que tener cuidado y ser inteligente. Pero más en estas épocas.

Esa es otra de las razones por las cuales es tan importante la cultura financiera: nos ayuda a tomar mejores decisiones.

¿Qué necesitas para protegerte y conservar una parte de tu dinero?

Primero entender que una parte de lo que ganas debe ser para ti y no para los demás. Para crecer como persona, para construir poco a poco un patrimonio y un futuro para ti y tu familia.

Ahí es donde entra el concepto de pagarte primero a ti mismo. En otras palabras: cada vez que te llega un ingreso, una parte es para ti. Lo demás lo puedes gastar libremente (aunque con cuidado, en lo que necesitas y en lo que hace sentido para ti).

Ahora bien, es importante no gastar de más, porque si no te endeudas. Y porque aquello que pensabas que habías “ahorrado” y guardado para ti, no existe (aunque lo veas en tu cuenta, en realidad no es tuyo porque debes dinero).

Una forma fácil de organizarte es con un plan de gastos. No con un presupuesto, porque ahí haces estimaciones, proyecciones con dinero que piensas que vendrá pero que todavía no has ganado. El presupuesto tiene una utilidad de planeacion a corto o mediano plazo (el mes o el año), pero en mi experiencia no es lo que te sirve para realmente mantener tu dinero bajo control.

El plan de gastos implica, como he explicado muchas veces, asignar a cada peso que ganas un trabajo. A cada uno de ellos. En otras palabras, cada vez que recibes dinero, te tienes que hacer una sencilla pregunta: ¿qué es lo que necesito que este dinero haga por mí, antes de que me vuelvas a pagar? Le dices a tu dinero lo que debe hacer por ti.

Dices: estos pesos son para mí (pagarte primero a ti mismo), estos pesos son para pagar la renta o la luz, es para mí (pagarte primero a ti mismo), estos otros son para la comida, etc.

Cada vez que vas a gastar (antes de hacerlo), no ves si tienes dinero en tu cuenta de nómina. Lo que miras es tu plan y ves si tienes suficiente para gastar en esa categoría. Si hay dinero suficiente que tiene asignado ese trabajo.

Claro: muchas veces la vida no sucede como uno la planea. Siempre se cruzan cosas. Si eso sucede, simplemente ajustas tu plan. Lo cambias, para adaptarse a las nuevas circunstancias. Esa es otra de las características importantes: su flexibilidad.

Si te das cuenta, esto es precisamente lo que te permite, en todo momento, estar en control de lo que hace tu dinero y dirigirlo hacia lo que es más importante para ti.

En la segunda parte hablaremos de otras herramientas para que tu dinero trabaje para ti y no para los demás.