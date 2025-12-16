Hijo del cineasta Rob Reiner enfrentará 2 cargos de homicidio por asesinato de sus padres: fiscal

El hijo del aclamado cineasta Rob Reiner enfrentará dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte de sus padres, informó este martes el fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman.

Nick Reiner, de 32 años, fue detenido la noche del domingo horas después del hallazgo de los cuerpos sin vida del director de 78 años y de su esposa, Michele Singer Reiner, de 70 años, en su casa de Los Ángeles.

El hijo menor del famoso matrimonio de Hollywood podría enfrentar la pena de muerte de ser hallado culpable, detalló Hochman este martes en una rueda de prensa acompañado de otras autoridades a cargo del caso.

"Hoy, la fiscalía del distrito del condado de Los Ángeles ha presentado formalmente cargos contra el señor Reiner por el asesinato de sus padres", dijo de su lado Jim McDonell, jefe de la policía de Los Ángeles.

Nick Reiner, quien está detenido sin derecho a fianza, aguarda la autorización médica para su primera presentación ante la corte, informó más temprano su abogado Alan Jackson.

El abogado declinó comentar sobre la situación de su cliente, limitándose a decir que "con suerte él recibirá la aprobación mañana, y podremos traerlo aquí".

Nick Reiner ha hablado publicamente sobre su larga batalla con adicciones, que lo llevó a pasar buena parte de su adolescencia entrando y saliendo de centros de rehabilitación.

El fiscal Hochman sostuvo que "una de las alegaciones especiales es que el homicidio fue cometido con un arma mortal o un cuchillo".

"Estos cargos llevan a una sentencia máxima de vida en prisión sin derecho a libertad condicional, o la pena de muerte", comentó Hochman.

Medios de comunicación estadounidenses revelaron que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, encontró a sus padres la tarde del domingo y llamó a la policía.

Algunos reportes sostienen que los Reiner habrían sido acuchillados, mientras que el portal del entretenimiento TMZ afirmó que habrían sido degollados.

El medio agregó además que la pareja fue junto a su hijo Nick a una fiesta de Navidad del comediante Conan O'Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

TMZ afirma que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

El matrimonio tiene tres hijos, mientras que Rob Reiner tiene además una hija adoptiva con su primera pareja.

El abogado Alan Jackson se recusó a informar quién lo contrató.

Conmoción

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob Reiner saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 "All in the Family", para luego convertirse en director.

Dirigió 23 películas, incluyendo la aclamada comedia romántica de 1989 "Cuando Harry conoció a Sally", protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, en la cual su madre, Estelle Reiner, pronuncia la frase "Quiero lo mismo que ella" después de la icónica escena del falso orgasmo de Ryan en un restaurante neoyorquino.

La muerte de Reiner, un activista ligado a causas progresistas, sacudió además a la esfera política.

Reiner le dio a los espectadores "algunas de las historias más entrañables que hemos visto en la pantalla. Pero por encima de todas las historias que produjo, había una profunda creencia en la bondad de las personas", escribió el expresidente Barack Obama en X.

En contrapartida, el presidente Donald Trump arremetió el lunes contra Rob Reiner, abiertamente crítico con el republicano, llegando a decir que la pareja murió por el odio que causaba en su entorno la "furibunda obsesión" que el cineasta tenía en su contra.

Las palabras del presidente causaron estupefacción, incluso entre los miembros de su partido.