Expo Guadalajara apunta a consolidarse como recinto ferial de clase mundial

Guadalajara, Jal. Expo Guadalajara busca consolidarse como un recinto de clase mundial, con una estrategia centrada en innovación, sustentabilidad e internacionalización, que le permita potenciar industrias, conectar mercados y fortalecer su impacto en la economía regional, afirmó José Andrés Orendáin De Obeso, presidente del Comité Técnico del recinto.

Con base en estimaciones del Observatorio Tecnológico del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA de la Universidad de Guadalajara), el empresario informó que la derrama económica generada por Expo Guadalajara aumentaría entre 8.5 y 9% este 2025 respecto al año anterior, cuando alcanzó un estimado de 47,000 millones de pesos.

A noviembre del presente año, precisó Orendáin, el recinto albergó 69 exposiciones que concentraron cerca de 620,000 visitantes y 12,000 expositores; además de 29 congresos con aproximadamente 108,000 asistentes y 357 encuentros corporativos que reunieron a más de 211,000 participantes.

En el rubro de eventos propios, Expo Guadalajara tiene en desarrollo la segunda edición del México Hospitality Expo, programada para octubre de 2026, así como la primera edición de la Semana Internacional de la Construcción, que se llevará a cabo del 14 al 16 de abril, en alianza con IFEMA Madrid. El recinto también trabaja con otros socios internacionales para fortalecer esta línea estratégica.

Plan de expansión

Como parte de su estrategia de crecimiento, Expo Guadalajara concretó en mayo pasado la adquisición de un nuevo terreno de 13,960 metros cuadrados, con lo que el recinto ferial cuenta con una reserva territorial de 26,000 metros cuadrados dentro del polígono conocido como Expo Abierta.

Actualmente, se realiza un estudio de mercado y un diagnóstico de necesidades para definir el uso óptimo de este espacio, con el objetivo de incrementar la competitividad y ampliar la capacidad operativa del recinto.

De materializarse el Plan Maestro de expansión del Distrito Expo Guadalajara, el recinto ferial superará los 100,000 metros cuadrados de superficie utilizable, lo que lo colocaría dentro de la categoría de “grandes recintos” a nivel global, a la que pertenece apenas 6% de los centros feriales del mundo, subrayó su presidente.

“Disponemos de 90,000 metros cuadrados utilizables; con los proyectos de expansión, el número final con el que terminamos estos trabajos de diseño del distrito, estaremos superando la barrera de los 100,000 metros cuadrados”, expresó Orendáin, quien destacó que en este segmento se encuentran recintos de ciudades como Milán, Barcelona, Alemania y China.

Infraestructura y sustentabilidad

Al presentar un balance del presente año, el presidente de Expo Guadalajara destacó diversas mejoras en la infraestructura del recinto, entre ellas, la instalación de “nidos de lluvia” con capacidad para captar 100,000 litros de agua, la ampliación de su capacidad de generación eléctrica mediante paneles solares que alcanzan 499 kilowatts equivalentes a alrededor de 12% del consumo del recinto, así como la renovación de sistemas de aire acondicionado, luminarias y las pantallas de la plazoleta.

Internacionalización

En coordinación con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), Expo Guadalajara ha asegurado una agenda creciente de eventos internacionales, entre los que destacan ITB Américas 2026, la Cumbre Internacional de Best Cities Global Alliance, el Congreso Mundial de Ferias, así como congresos internacionales en genética humana, dermatología, fisioterapia y, en 2028, la Conferencia Internacional de Robótica y Automatización.

José Andrés Orendáin enfatizó que con esta estrategia integral, Expo Guadalajara busca fortalecer su posición como uno de los principales motores del turismo de reuniones y del desarrollo económico de Jalisco.