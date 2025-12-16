Qué significa que Trump declare al fentanilo, "Arma de Destrucción Masiva"

Esté título, lleva una pregunta muy relevante, porque el enfoque de la administración del presidente Donald Trump al declarar al fentanilo, "arma de destrucción masiva" parece incompleta.

Esta nueva designación se centra en la seguridad fronteriza y la posible acción militar contra el narco tráfico internacional.

Este cambio no aumentará la vigilancia policial interna y por tanto tampoco enfrentará la distribución callejera de fentanilo.

A eso se debe que el Departamento de Guerra ahora tenga que producir una estrategia para no permitir que esa arma de destrucción masiva llegue a Estados Unidos.

El problema con este enfoque sesgado es que el fentanilo, esa temida “Arma de Destrucción Masiva” ya está dentro de Estados Unidos.

La declaración presidencial sube al fentanilo a la categoría de las armas químicas, biológicas y nucleares. Pero a Trump se le olvidó incluir también nuevas operaciones internas que resulten directamente en un combate directo en las calles, que es donde esta arma mata a la gente de Estados Unidos.

El enfoque que está nueva designación del fentanilo pone toda la atención en sus fuentes y en el tráfico internacional. Como si ese fuera todo el problema.

El presidente tiene mucha razón en darle prioridad a detener las drogas en las fronteras. Pero esto resulta confuso porque en la misma declaración no se mencionan las razones por las que esa atención a la vigilancia fronteriza no ha producido los resultados que Trump quiere.

La retórica de Trump asocia consistentemente el problema del fentanilo con el flujo ilícito a través de la frontera sur de Estados Unidos, principalmente desde México. Por eso es por lo que en el pasado él ha designado a los cárteles “Grupos Terroristas Internacionales”

La culpa de la abundancia de fentanilo se ha enfatizado es debido a los precursores químicos provenientes de China, pero nunca se ha reconocido que Estados Unidos debería tener una vigilancia fronteriza real y eficiente.

La evidencia que el mismo presidente Trump muestra, nos dan la impresión de que las fronteras estuvieran totalmente abiertas a las drogas. Si, es el mismo concepto que Trump dice aborrecer tanto.

Si la crisis del fentanilo es tan seria, ¿no el presidente estaría obligado a emitir una nueva estrategia fronteriza?

El propio gobierno reconoce que la mayor parte de las drogas ilegales entran en los contenedores que meten mercancías por los 208 puertos marinos que manejan entradas de más de 250 mil toneladas de carga anualmente. Entonces ¿porque no se menciona esto en la nueva designación?

No nos hagamos tontos, la nueva declaración de armas de destrucción masiva (ADM) es para Trump una “Herramienta de Política Internacional”.

Al clasificar el fentanilo como ADM como una orden ejecutiva de alto nivel, le da implicaciones mayores que solo se producen en los asuntos de defensa y de seguridad nacional. Por eso el enfoque está en las fuerzas militares y en el Departamento de Guerra.

Con esta nueva orden ejecutiva el presidente justifica todo tipo de acciones militares y de seguridad de gran alcance.

La orden le da licencia para seguir imponiendo sanciones o aranceles a países involucrados en el tráfico de fentanilo como México, China y Canadá.

Le orden da la autoridad al Departamento de Guerra para aumentar su coordinación de seguridad con el Comando Norte, y con las 17 agencias de inteligencia encargadas de proteger la integridad física de Estados Unidos usando mayormente el espionaje.

Es importante darnos cuenta de que esto cambia de ser un problema de salud pública, dándole nuevas dimensiones y nuevos enfoques que lo transforman en una “Amenaza de Seguridad Nacional”, para la que debe usarse a la Defensa Nacional:

La realidad es que la distribución y el consumo de fentanilo en las calles no es un problema militar. Es un problema de salud pública y que para ese fin existen las agencias policiacas que están encargadas de la aplicación de las leyes locales. Es cierto que dependiendo de qué estado, condado o ciudad se trate, algunos requerirían más recursos policiacos, al igual que una ampliación de respuesta de los servicios de emergencia, tratamientos de adicción y campañas de concientización.

Pero Trump hace las cosas distinto: pone la táctica vs. la estrategia:

Declarar algo como Arma de Destrucción Masiva es una táctica de política exterior y de seguridad nacional para eliminar el suministro en origen. Pero Trump aquí no está abordando directamente, ni la demanda, ni la distribución de está “Arma de Destrucción Masiva”, que no está fuera de las fronteras y los entornos de Estados Unidos. Recuerden ustedes que está arma de destrucción masiva ya vive activa dentro del país.

Por eso la Falta de énfasis en la Distribución Interna, parece un descuido monumental:

Aquí hay justificadamente serias dudas con el enfoque de Trump, y por eso muchos críticos señalan que esta “Nueva Estrategia”. Se centra excesivamente en la "culpabilización" de los actores externos, como los cárteles y los otros países.

Eso no sería grave si no fuera porque con esto Trump está asignando toda la fuerza y la estrategia a detener en las puertas del país algo que ya entró hace mucho tiempo, y por eso parece altamente irresponsable no asignar nuevos recursos para “desmantelar a las redes de distribución internas” en Estados Unidos.

Aquí viene además la crítica eterna de que Estados Unidos, nunca aborda la raíz del problema de las drogas ilegales. Ese problema tiene dos raíces, que son la adicción y la demanda insaciable de drogas. De todo tipo de drogas.

Arrestos y Distribuidores Locales:

En resumen, la declaración de "arma de destrucción masiva" parece ser una herramienta de la política de seguridad nacional y exterior destinada a justificar una fuerte acción en la frontera para presionar a otros países con la espada de la “Defensa de la Seguridad Nacional Estadounidense”.

Está designación de “Armas de Destrucción Masiva", pierde la oportunidad de combatir en las calles de este país es en donde los carteles y los narcos del mundo entero llevan a cabo sus ventas y en donde realmente se consuma su negocio. Es en las calles de EE. UU., en donde todo el narcotráfico entra a raudales por todas las esquinas de EE. UU. obteniendo las enormes cantidades de dinero que le dan mayor fuerza con cada día que pasa.

Es en las calles, avenidas y bulevares de EE. UU. en donde las estrategias de Trump han sido puestas en ridículo por los narcotraficantes.

Por eso hay que preguntar; ¿Qué es lo que va a hacer el Departamento de Guerra?

En Estados Unidos ya el gobierno de Trump hace 7 años designó medidas específicas para abordar la adicción y la demanda de fentanilo a nivel interno.

Pero evidentemente a Donald Trump se le olvidan sus propias acciones.

Al presidente se le olvida que, en el 2018, su primer gobierno ya obtuvo la aprobación del congreso para atacar el problema de consumo de fentanilo dentro de Estados Unidos.

Claro que, al no recordar a propósito, pequeños detalles como una “Ley Masiva en Contra de las Drogas” le da a Trump la capacidad, otra vez, de empuñar el enorme poder bélico de Estados Unidos para amenazar a los países que no hagan lo que a él se le ocurra en el momento.

Vea usted lo que, a Trump y a sus asesores se les olvidó:

LEY PARA TRATAMIENTO DE CONSUMO DE FENTANILO DE 2018

1. Legislación y Asignación de Fondos

Ley SUPPORT (2018)

Esta ley, aprobada con apoyo bipartidista, es la ley más dura contra el tráfico de drogas.

Incluye disposiciones para:

Tratamiento, Prevención, Reducción de la Demanda

Expandir el acceso al tratamiento:

Prevención de sobredosis:

Ayuda para bebés:

Declaración de Emergencia de Salud Pública (2017)

Ya en el 2018, este presidente declaró una crisis de opioides con una “Emergencia de Salud Pública a Nivel Nacional”.

Recursos, Concientización

A Trump se le olvido que ya estableció “La Comisión Presidencial sobre la Lucha contra la Adicción a las Drogas y la Crisis de Opioides

En esa Comisión puso como presidente al exgobernador Chris Christie, Republicano de Nueva Jersey que entonces era su aliado, pero que hoy es su enemigo.

Esa Comisión fue para investigar y hacer recomendaciones sobre las mejores políticas para combatir la adicción. Pero como Trump se peleó con Christie, esa Comisión nunca hizo, ni produjo nada.

Campaña Nacional de Medios: El gobierno tiene ya planes para promover la implementación de Campañas Nacionales (comparables a las de administraciones anteriores como la de Ronald Reagan) para educar al público, especialmente a los jóvenes, sobre el peligro del consumo de opioides y el fentanilo.

Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum de México le sugirió que pusiera en práctica esas campañas a Trump le pareció una idea brillante.

Ya para entonces se había olvidado de que su “Comisión Contra la Adicción a las Drogas”, ya había cumplido cinco años... y que los fondos para esas campañas ya habían sido autorizadas por el congreso y estaban ya reuniendo polvo en alguna cuenta bancaria del Departamento del Tesoro.

A Trump se le olvidó que él mismo promulgó esa ley con su firma el 24 de octubre del 2018.

Trump también se olvidó que en su primer gobierno ya emitió leyes para “Detener la Distribución Farmacéutica de los Opioides”.

La ley del 2018 obligó a la reducción del número de recetas de opioides que innecesariamente se dispensaban en altas dosis. Incluso la ley estableció un sistema de “Monitoreo de Recetas”:

En resumen, la declaración de “Arma de Destrucción Masiva” es un movimiento de seguridad nacional centrado en “Detener a las Fuentes Externas, y el Suministro Ilegal”.

Que es un enfoque, que le sirve a Trump para esgrimir la enorme espada bélica de Estados Unidos.

Esto le dice a usted que a este presidente evidentemente no le importan los programas de atención a adictos, ni el mejoramiento de los servicios de salud de gente que ha caído en las garras de la adicción a los opioides.

Quienes ven a Trump como la solución al flagelo de las drogas y como el paladín contra los carteles esperan de este presidente acciones directas y efectivas. Pero, francamente en 5 años, lo único que los carteles de la droga han recibido de él son amenazas.

Donald Trump habla mucho, amenaza mucho, provoca mucho. Si está amenaza de declarar al fentanilo como “Arma de Destrucción Masiva” termina en inacciones como las que estamos viendo en Venezuela... Entonces, que Dios nos ampare, porque los beneficiados seguirán siendo los narcos