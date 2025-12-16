Gobierno de Puebla busca renegociar pago del Museo Internacional del Barroco

Puebla, Pue. Tras renegociarse el pago del Museo Internacional del Barroco (MIB) que se hizo mediante el esquema Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), el gobierno estatal busca hacer lo mismo con el Centro Integral de Servicios (CIS), del que se han pagado 2,617 millones de pesos y restan 4,300 millones de pesos.

En este tenor, el mandatario Alejandro Armenta Mier llamó a los constructores del CIS, obra que se entregó en el 2011, para tener un acercamiento, porque se le hace injusto que se siga pagando del erario por un proyecto que no costó más de 1,500 millones de pesos y que con intereses se cubrió casi el doble.

Indicó que es desproporcionado el monto pendiente de cubrir por el CIS hasta el 2037, al recordar que es una deuda heredada por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien murió el 24 de diciembre del 2018.

El mandatario poblano dijo que los 4,300 millones de pesos como pago pendiente por el CIS representa un exceso, ya que ese monto bien podrían destinarlo a la compra de más cámaras de seguridad para la Ciudad de Puebla o pavimentar calles.

Apeló a los constructores que hicieron la obra para que dialoguen y logren un acuerdo, y con ello, evitar recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“No me preocupa enfrentar consecuencias políticas o legales, ya que lo que aún se tiene que pagar por esta obra representa un insulto derivado de decisiones tomadas en gobiernos anteriores”, contó.

Recordó que en el caso del MIB se logró pagar solo 2,000 de 10,000 millones de pesos

La construcción, equipamiento museográfico, operación y mantenimiento del MIB, tuvo una inversión de 1,400 millones de pesos y estuvo diseñado por el arquitecto Toyo Ito, cuyos trabajos se hicieron dos años en la vía Atlixcáyotl, al sur de la ciudad de Puebla.

La obra fue realizada por Peninsular Compañía Constructora es propiedad de la familia Hank Rohn, que en sociedad con Operadora y Administración Técnica, Promotora de Cultura Yaxche y Concretos y Obra Civil del Pacífico.

Armenta Mier comentó que hay las condiciones para que se logre un acuerdo con la empresa ejecutora, al considerar que se pagó de más por el Centro Integral de Servicios.