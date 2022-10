De renuncias y avioncitos

La renuncia. A pesar de que ya quedó aparentemente superado el tema, prevalece la incertidumbre del trasfondo que explique la salida de Tatiana Clouthier de la Secretaría de Economía, y sobre todo el momento que eligió para hacer pública su renuncia. Como lo explicó en su misiva, le había externado al Presidente desde el 26 de julio y reiterado el 9 de septiembre, su deseo de renunciar. La frase que utilizó de “mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada”, es contundente en el sentido que refleja un profundo rompimiento y desacuerdo cuya única salida era dejar de colaborar en el gobierno. Pero seguramente López Obrador le indicó que él le diría el momento de hacer pública la renuncia.

Se puede suponer que ese desacuerdo con el Presidente debió haber estado relacionado con las consultas sobre las violaciones del T-MEC. Tatiana veía que los incumplimientos al capítulo energético eran tan serios que de no enmendarse, sería inevitable llegar al panel y a las sanciones respectivas en la forma de aranceles. Seguramente ella quiso evitar llegar a ese punto, ante el eje radical Bartlett-Nahle quienes favorecen la confrontación y no ceder un ápice en la ley eléctrica. En su afán por evitar los paneles, Tatiana pudo haber ofrecido concesiones. El Presidente podría no haber estado de acuerdo con dichas rectificaciones, y Tatiana decidió precipitar su dimisión, a lo que, dado el profundo desacuerdo, López Obrador accedió.

La señal que mandó Tatiana es que quiso desmarcarse anticipadamente para que no la responsabilizaran del posible resultado de la imposición de aranceles. Ahora le cuelga esa responsabilidad a Buenrostro. La nueva secretaria es de todas las confianzas del Presidente, y seguirá su instrucción fielmente: o bien negociar algunas alteraciones a la ley eléctrica que permitan satisfactoriamente evitar el panel, o no ceder y enfrentarse a Estados Unidos y Canadá en una posible guerra comercial de aranceles.

La designación de Buenrostro podría también recomponer la correlación de fuerzas dentro del equipo que lleva las consultas. Desplazaría al equipo de la cancillería y al mismo Ebrard –que nunca debieron de haber tenido un papel protagónico- y ahora sí empoderarla para conducir el proceso. Cuenta con la continuidad de la subsecretaria Luz María de la Mora, competente y experimentada en negociaciones comerciales internacionales.

Por lo pronto prevalece la esperanza de evitar los paneles ya que se acordó una prórroga al periodo inicial de 75 días para proponer un acuerdo, aunque no se dio a conocer el tiempo que abarca la prórroga.

Aerovías militares. No agregaré mucho a lo que ya se ha externado ampliamente sobre lo que es ese absurdo total. El impedimento fundamental de ley es que las fuerzas armadas operen una línea área con fines comerciales. Aún si se saltan la ley, establecer una compañía de aviación es muy costoso (licencias, permisos, infraestructura, arrendamiento de aeronaves etcétera) y el proyecto de presupuesto 2023 no contempla ese gasto. Entonces, ¿se recortarán los gastos en educación y salud para acomodar este disparatado capricho del Presidente?

