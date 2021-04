En el ámbito agropecuario también se han presentado decisiones controvertidas por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El decreto de fin de año para prohibir el glifosato y el maíz transgénico no va acorde con los desafíos de alimentación frente al cambio climático.

Con ello se restringen las opciones tecnológicas para el agricultor, de ahí la reprobación de muchos de ellos encajados en el CNA que preside Juan Cortina.Una firma que tampoco vio como positivo esas medidas es la multinacional Corteva Agriscience, firma que se escindió de Dow Dupont en junio del 2019. Inclusive muchas asociaciones en EU expresaron su rechazo.

Pero pese a ello la estadounidense de productos químicos y semillas con presencia en 120 países y que preside James Collins sigue muy en serio su plan de negocios en México, uno de sus 10 mayores mercados en el orbe.Encabezada aquí por la brasileña Ana Claudia Cerasoli, nuestro país en materia agrícola es punta en AL junto con Brasil y Argentina, máxime la diversidad de cultivos y nuestra fuerza exportadora.

De hecho Corteva avanza en su plan del 2018 con la meta de duplicar el tamaño del negocio aquí al 2025. En consecuencia en innovación, nodal para esa compañía, México tiene mano sin ninguna restricción.

En 2020 pese a la pandemia, Corteva que facturó 14,200 mdd logró crecer 5% su Ebitda y 3% las ventas globales. En nuestro territorio dado que los alimentos son esenciales, igual se tuvo un buen desempeño.

El secreto fue la suma de novedades para el gran exportador o bien para el pequeño productor con opciones que han caminado muy bien en otros países. Cerasoli habla de una estrategia multimarca.

En protección de cultivos trae cinco lanzamientos para 2021. Por ejemplo para el “pulgón amarillo” en sorgo, o el “tizón tardío” en papa. Hay también nuevos equilibrantes de hidrógeno y protectores de raíz en cultivos. En semillas hay aportes para maíz blanco, amarillo y sorgo.

En su portafolio hay también aportaciones para sequía, otra manifestación del cambio en el clima. Son productos sustentables más allá de la enorme demanda social por alimentos.

Corteva tiene más de 40 años en contacto con el campo mexicano. Además de su corporativo en Guadalajara tiene aquí cinco centros de investigación. El de Puerto Vallarta genera aportes incluso para EU y Europa. En la CDMX está un centro de servicios administrativos para toda AL. Su plantilla directa son 400 empleados y la indirecta llega hasta 2,000 con todo el equipo ligado al campo.

Así que pese a todo Corteva empuja fuerte.

Recobran fuerza robos e inseguridad en minas

Más allá de los estigmas contra la minería y el impacto que tendrán los cambios a la Ley Eléctrica para empresas que apostaron a fórmulas renovables o autogeneración, dicho rubro agrupado en Camimex que preside Fernando Alanís sigue muy afectado por la inseguridad. El esquema presencial asumido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha funcionado al abandonar la labor de inteligencia. Los pagos de piso se han acrecentado y hasta la infiltración de delincuentes en la nómina. La problemática lo mismo afecta a grandes firmas como GMéxico de Germán Larrea o Peñoles de Alberto Bailleres que a medianas y pequeñas. Asunto delicado.

Industria 24 meses de caída y sin políticas

Imposible no resaltar la contracción del 3.1% de la industria en febrero vs el mismo mes del 2020. Van 24 meses consecutivos de caídas. Construcción con 5.3% de baja acumula 25 meses con esa tendencia y hasta generación eléctrica, agua y gas con 9.8% ligó 12 meses. El IDIC que dirige José Luis de la Cruz resalta que el desempeño sexenal del también denominado sector secundario con Andrés Manuel López Obrador es el peor en los últimos siete sexenios y no hay una política industrial ex profeso como la que se realiza en EU por Joe Biden. Inclusive las manufacturas muestran aún una baja del 3.1 por ciento.

