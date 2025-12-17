Buscar
Sheinbaum encabeza entrega gratuita de 2.5 millones de libros de la colección 25 para el 25

El director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, destacó que el objetivo de este esfuerzo internacional es que todas y todos en América Latina tengan acceso a un libro de 27 autoras y autores que se van a repartir en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y México.

main image

La iniciativa consta de la entrega de 2.5 millones de libros.Cortesía FCE

Redacción El Economista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México la entrega de libros gratuitos de la nueva colección 25 para el 25 del Fondo de Cultura Económica (FCE) para jóvenes.

La mandataria federal invitó a los jóvenes a leer y continuar la construcción de una "nueva consciencia colectiva, a través de la lectura".

"¿Qué significa leer un libro frente a la inmediatez de las redes sociales? La construcción de la consciencia y la reflexión colectiva que da un libro no lo puede dar nunca la red social", dijo Sheinbaum afuera de Palacio Nacional.

Esta iniciativa consiste en la distribución de 2.5 millones de libros gratuitos, 100,000 por cada uno de los títulos, a personas de 15 a 30 años de edad en México y otros países de América Latina, como parte de una estrategia para incentivar la lectura.

Se trata de 27 títulos de escritoras y escritores latinoamericanos considerados para que sean intercambiados y así propicien la creación de redes juveniles en torno a la lectura.

Durante el evento en la Plaza de la Constitución, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, destacó la importancia del fomento a la lectura. Y de la cooperación en diferentes países para la entrega de los libros.

El funcionario detalló que los libros se van a repartir en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y México.

¿Qué títulos están considerados?

  1. Cómo tirar contra la muerte, de Juan Gelman
  2. Space Invaders, de Nona Fernández
  3. El vaso de leche y otras historias, de Manuel Rojas
  4. Poemas, de Raúl Zurita
  5. Los privilegios del olvido, de Piedad Bonnett
  6. Operación Carlota, de Gabriel García Márquez
  7. Poemas, de Roberto Fernández Retamar
  8. La muerte de Tyrone Power, de Miguel Donoso Pareja
  9. Las historias prohibidas de Pulgarcito, de Roque Dalton
  10. Réquiem por Teresa, de Dante Liano
  11. Vientos de primavera con prólogo de Elena Poniatowska, de Alaíde Foppa
  12. Week-end en Guatemala,de Miguel Ángel Asturias
  13. Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor
  14. Disparos en la oscuridad, de Fabrizio Mejía Madrid
  15. Duermevelas, de Adela Fernández
  16. Cuentos, de Guadalupe Dueñas
  17. Música concreta, de Amparo Dávila
  18. El zorro, de Sergio Ramírez
  19. Agua, de José María Arguedas
  20. Canto villano, de Blanca Varela
  21. La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, de Eduardo Galeano
  22. Geografías, de Mario Benedetti
  23. Habla palabra, de Luis Britto García
  24. Los anarquistas expropiadores, de Osvaldo Bayer
  25. Cuentos, de Juan Carlos Onetti
  26. El atravesado, de Andrés Caicedo
  27. Mañana es lejos, de Eduardo Rosenzvaig

El FCE detalló que los títulos también se entregarán en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica y EDUCAL del país.

