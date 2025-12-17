Sheinbaum encabeza entrega gratuita de 2.5 millones de libros de la colección 25 para el 25

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México la entrega de libros gratuitos de la nueva colección 25 para el 25 del Fondo de Cultura Económica (FCE) para jóvenes.

La mandataria federal invitó a los jóvenes a leer y continuar la construcción de una "nueva consciencia colectiva, a través de la lectura".

"¿Qué significa leer un libro frente a la inmediatez de las redes sociales? La construcción de la consciencia y la reflexión colectiva que da un libro no lo puede dar nunca la red social", dijo Sheinbaum afuera de Palacio Nacional.

Esta iniciativa consiste en la distribución de 2.5 millones de libros gratuitos, 100,000 por cada uno de los títulos, a personas de 15 a 30 años de edad en México y otros países de América Latina, como parte de una estrategia para incentivar la lectura.

Se trata de 27 títulos de escritoras y escritores latinoamericanos considerados para que sean intercambiados y así propicien la creación de redes juveniles en torno a la lectura.

Durante el evento en la Plaza de la Constitución, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, destacó la importancia del fomento a la lectura. Y de la cooperación en diferentes países para la entrega de los libros.

El funcionario detalló que los libros se van a repartir en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y México.

¿Qué títulos están considerados?

Cómo tirar contra la muerte, de Juan Gelman Space Invaders, de Nona Fernández El vaso de leche y otras historias, de Manuel Rojas Poemas, de Raúl Zurita Los privilegios del olvido, de Piedad Bonnett Operación Carlota, de Gabriel García Márquez Poemas, de Roberto Fernández Retamar La muerte de Tyrone Power, de Miguel Donoso Pareja Las historias prohibidas de Pulgarcito, de Roque Dalton Réquiem por Teresa, de Dante Liano Vientos de primavera con prólogo de Elena Poniatowska, de Alaíde Foppa Week-end en Guatemala,de Miguel Ángel Asturias Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor Disparos en la oscuridad, de Fabrizio Mejía Madrid Duermevelas, de Adela Fernández Cuentos, de Guadalupe Dueñas Música concreta, de Amparo Dávila El zorro, de Sergio Ramírez Agua, de José María Arguedas Canto villano, de Blanca Varela La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, de Eduardo Galeano Geografías, de Mario Benedetti Habla palabra, de Luis Britto García Los anarquistas expropiadores, de Osvaldo Bayer Cuentos, de Juan Carlos Onetti El atravesado, de Andrés Caicedo Mañana es lejos, de Eduardo Rosenzvaig

El FCE detalló que los títulos también se entregarán en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica y EDUCAL del país.