Lectura 3:00 min
Sheinbaum encabeza entrega gratuita de 2.5 millones de libros de la colección 25 para el 25
El director general del FCE, Paco Ignacio Taibo II, destacó que el objetivo de este esfuerzo internacional es que todas y todos en América Latina tengan acceso a un libro de 27 autoras y autores que se van a repartir en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y México.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México la entrega de libros gratuitos de la nueva colección 25 para el 25 del Fondo de Cultura Económica (FCE) para jóvenes.
La mandataria federal invitó a los jóvenes a leer y continuar la construcción de una "nueva consciencia colectiva, a través de la lectura".
Te puede interesar
"¿Qué significa leer un libro frente a la inmediatez de las redes sociales? La construcción de la consciencia y la reflexión colectiva que da un libro no lo puede dar nunca la red social", dijo Sheinbaum afuera de Palacio Nacional.
Esta iniciativa consiste en la distribución de 2.5 millones de libros gratuitos, 100,000 por cada uno de los títulos, a personas de 15 a 30 años de edad en México y otros países de América Latina, como parte de una estrategia para incentivar la lectura.
Se trata de 27 títulos de escritoras y escritores latinoamericanos considerados para que sean intercambiados y así propicien la creación de redes juveniles en torno a la lectura.
Durante el evento en la Plaza de la Constitución, el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, destacó la importancia del fomento a la lectura. Y de la cooperación en diferentes países para la entrega de los libros.
El funcionario detalló que los libros se van a repartir en países como Argentina, Venezuela, Colombia, Chile, Perú y México.
¿Qué títulos están considerados?
- Cómo tirar contra la muerte, de Juan Gelman
- Space Invaders, de Nona Fernández
- El vaso de leche y otras historias, de Manuel Rojas
- Poemas, de Raúl Zurita
- Los privilegios del olvido, de Piedad Bonnett
- Operación Carlota, de Gabriel García Márquez
- Poemas, de Roberto Fernández Retamar
- La muerte de Tyrone Power, de Miguel Donoso Pareja
- Las historias prohibidas de Pulgarcito, de Roque Dalton
- Réquiem por Teresa, de Dante Liano
- Vientos de primavera con prólogo de Elena Poniatowska, de Alaíde Foppa
- Week-end en Guatemala,de Miguel Ángel Asturias
- Guerra en el paraíso, de Carlos Montemayor
- Disparos en la oscuridad, de Fabrizio Mejía Madrid
- Duermevelas, de Adela Fernández
- Cuentos, de Guadalupe Dueñas
- Música concreta, de Amparo Dávila
- El zorro, de Sergio Ramírez
- Agua, de José María Arguedas
- Canto villano, de Blanca Varela
- La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara, de Eduardo Galeano
- Geografías, de Mario Benedetti
- Habla palabra, de Luis Britto García
- Los anarquistas expropiadores, de Osvaldo Bayer
- Cuentos, de Juan Carlos Onetti
- El atravesado, de Andrés Caicedo
- Mañana es lejos, de Eduardo Rosenzvaig
El FCE detalló que los títulos también se entregarán en cualquier librería del Fondo de Cultura Económica y EDUCAL del país.