Definitivamente 2020 será también para la industria minera un año para el olvido. Se estima que su producción caerá a sólo 188,000 millones de pesos (mdp), lo que significará una baja del 17.5% vs 2019. Además su aportación como generadora de divisas estará sobre 15,900 mdd, 15% menos. Consecuentemente lo que pagará de impuestos igual se achicará.

De ahí la importancia de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador impulse políticas públicas que ayuden a ese rubro, que pese a todo, ha mantenido sus 379,000 empleos.

La salida de Víctor Toledo de Semarnat y su relevo por María Luisa Albores se ve como una oportunidad para eliminar mitos en torno a la actuación de la minería.

Sus empresas están sujetas a 1,077 leyes, normas y tratados que se vinculan con lo ambiental y todas se cumplen a pie juntillas. En todo caso habría que suavizar algunas de esas exigencias para elevar la competitividad.

Camimex que preside Fernando Alanís ha buscado entrevistarse con Albores para presentarle un trabajo relacionado con la industria. Por lo pronto el viernes la titular de Semarnat estará con Concamin de Francisco Cervantes y la intención es aprovechar para concertar una cita.

También se está a la espera de que la titular de Economía Graciela Márquez defina el esquema de coordinación que se tendrá con Camimex que dirige Karen Flores tras la desaparición de la Subsecretaría de Minas que llevaba Francisco Quiroga. La agrupación ya se ha reunido con los distintos directores de esa dependencia para plantear la estrategia, objetivos y desafíos en un año complicadísimo.

Simplemente se perdieron dos meses de actividad por la pandemia y debido al golpe económico recibido por China la demanda global de minerales cayó junto con las cotizaciones.

Se han salvado el oro y la plata, pero los metales básicos como plomo, zinc y cobre traen una baja del 10%. En general 2020 terminará con niveles por debajo del 2019 y la perspectiva 2021 tampoco es del todo clara dado el Covid-19 que podría alterar la recuperación que se visualiza para la actividad económica del mundo que hoy se ubica en 5.2 por ciento.

Así que momento complicado.

Cementos de Chihuahua en duda por juicio

No hace mucho Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) que preside Federico Terrazas y que lleva Enrique Escalante reportó al tercer trimestre. Más allá de que aquí la demanda del cemento está por los suelos, debido a sus operaciones en EU sus ventas hasta septiembre quedaron tablas. Sin embargo, hay un asunto que preocupa a los inversionistas. Se trata de los resultados negativos de un viejo juicio con su ex socia la boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles (CIMSA). Ya se ratificó un laudo por daño en EU el 17 de agosto y la cementera mexicana tendría que pagar 50 mdd. Escalante no quiso abundar sobre el asunto con los analistas, y se especula que el silencio respecto al estatus del asunto podría derivar en sanciones de la CNBV de Juan Pablo Graf por ocultamiento de información relevante. ¿Será?

Aleatica con Cruz Roja y seguridad vial

Aleatica que dirige Rubén López va a empujar una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad vial en las carreteras que opera. Por lo pronto el 19 de noviembre suscribirá un programa con la Cruz Roja que lleva Fernando Suinaga. Se trata de “Seguridad Vial Somos Todos”. La idea es ofrecer educación en la materia a las poblaciones aledañas al Circuito Exterior Mexiquense. Aleatica pertenece al fondo australiano IMF Investors.

SAT tregua a Interjet y prevalecen dudas

Privó la sensatez y ayer 10 de noviembre, Raquel Buenrostro del SAT comunicó que aguantarán por un tiempo los pagos pendientes de Interjet que preside Miguel Alemán Magnani para que la compañía se capitalice y preserve los empleos. Más allá de la noticia, puede que no sea suficiente, ya que la aerolínea arrastra problemas estructurales y la aviación global está en aprietos. Veremos.