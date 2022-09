Ayotzinapa; sin lobo no hay cuento

Hace 28 años, el doctor Manuel Velasco Suárez, ya exgobernador de Chiapas, describió a un auditorio queretano el levantamiento armado del EZLN con una parábola: “no maten al lobo, porque se acaba el cuento”.

Tristemente, eso ocurre con el brutal asesinato de los 43 normalistas hace ocho años. Tragedia administrada por el Gobierno de México para apuntalar su “verdad” y así, al tiempo que cumple promesas de campaña, ejerce su ansiada vendetta ideológica.

No se dan por satisfechos los familiares de los normalistas encabezados hace ocho años por Vidulfo Rosales. Ganan más administrando el conflicto. Ellos y el Gobierno citan a don Manuel Velazco Suárez: “no maten al lobo, porque se acaba el cuento”.

Sucesión: amor y paz, piden a corcholatas

Al dirigente nacional de Morena Mario Delgado le enviaron de nuevo a convocar a la unidad a quienes aspiran a la candidatura presidencial y a las tres corcholatas oficiales sumó una cuarta: Ricardo Monreal.

Interesante que, por primera vez en más de un año, desde Palacio le hayan ordenado mencionar a Monreal, pero más interesante aún que le mandaron pedir a “las corcholatas” que no se vean como adversarios.

Loable y humanista petición, pero, aunque venga de Palacio, será imposible de cumplir. El tiempo probará que la sucesión se parece más a las aztecas guerras floridas, cuyo propósito era tomar prisioneros para sacrificarlos a los dioses.

Una gobernadora para el México real

Hace casi cuatro años, un matrimonio que durante casi 20 años solía visitar regularmente Cancún, decidió no volver: “a la vista de todos, en los restaurantes de playa de la zona hotelera hay descarado narcomenudeo”.

Desde entonces son frecuentes los tiroteos y asesinatos a la luz del día. Situación que replica lo que ocurre en muchísimos destinos de playa de México, donde es creciente la presencia del crimen organizado.

Ahora que Quintana Roo tiene a su primera gobernadora, la morenista María Lezama, una más que rompe el techo de cristal, quizá use su experiencia personal para atender un problema que conoce muy bien, pues fue alcaldesa de Cancún.

NOTAS EN REMOLINO

Hoy comparece el titular de Gobernación Adán Augusto López al Senado para la glosa del informe presidencial. Explicará a los senadores como será la consulta que no es consulta que propone Palacio... Quizá todo va bien, pero no para miles de personas que merman lo que sería su pensión por sacar préstamos de sus fondos de retiro... Más de tres meses y sigue impune el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la sierra de Chihuahua. Como sea, no se interrumpen las tareas de las bandas criminales... La Suprema Corte rechazó revisar el caso de Mario Aburto, el asesino de Colosio, a quien quiso liberar la CNDH, dizque porque lo torturaron... La votación del pasado domingo llegó a la ultraderechista Giorgia Meloni a la Presidencia de Italia. Es dura, dicen, pero no suicida. Italia permanecerá en la Unión Europea... Para los embriagados de Poder hay una anónima recomendación: “La tolerancia es esa sensación molesta de que al final el otro pudiera tener razón”.