Desde que Airbus inició sus operaciones en México, allá por los años 80, se vislumbraba que nuestro país podría ser un excelente pivote para que las aerolíneas de todo el continente decidieran adquirir este avión que apenas era conocido en nuestros países, inundados como estábamos de Douglas y Boeing. La entrada no fue fácil y tuvo que ser de la mano de los pilotos de ASPA que en ese entonces poseían la aerolínea chartera LaTur. Jean Delclaux fue el primer representante de esa empresa y posteriormente, Jean Pierre Tarin tomaría su lugar durante los siguientes 20 o 25 años.

En el ínter, Mexicana de Aviación decidió comprar 14 aeronaves A-320, con opción a otras 12, estas últimas nunca llegaron a concretarse como adquisiciones, aunque la flota creció de una forma exponencial. Más tarde, Volaris e Interjet llegarían a instalarse en el mercado del bajo costo y decidirían por este avión, versátil y con alcance suficiente para cubrir las rutas que en ese momento sería el low-cost. Después Viva Aerobús se uniría al club, actualmente Volaris y Viva son las que lo usan intensivamente.

Muchos años después, y también de muchos intentos y logros incluso de diversos actores económicos, Airbus decidió poner un Centro de Entrenamiento con simuladores de vuelo de última generación. Esto ocurrió el 23 de septiembre de 2016, hace justo cinco años, y se estableció junto al Centro de Instrucción y Adiestramiento de ASA, “Roberto Kobeh González”, con la idea de proveer entrenamiento a pilotos mexicanos y en general de América Latina, como en su momento lo hizo el centro de adiestramiento de Mexicana de Aviación, que aún sigue funcionando pero que llegó a ser el más importante de la región.

El Training Center de México es hoy uno de los más importantes a nivel mundial, está programado para funcionar 20 horas diarias los 7 días de la semana y así lo hizo del 2016 al 2019. La pandemia, sin embargo, frenó el crecimiento y la utilización plena, y en este momento el centro se encuentra trabajando al 80% de su capacidad, lo que hace pensar que en solo unos meses volverá a estar al 100% y será momento de pensar en su expansión.

Por lo pronto, fue muy importante contar con sus servicios, ya que durante la pandemia los vuelos se redujeron al grado que no era fácil mantener vigentes a los tripulantes que requieren estar continuamente volando para no descalificarse. En todo el mundo se realizaron vuelos “fantasma”, o sea sin pasajeros y sin rutas definidas, para mantener a los aviones y a sus pilotos activos, pero en este sentido los simuladores ayudaron mucho para que el costo no se disparara.

La importancia de los simuladores de vuelo es proverbial. Como en muchos órdenes, la aviación es vanguardia tecnológica de muchas actividades que hoy, gracias a las nuevas Tecnologías de información y de VR (realidad virtual) pueden apoyar en la capacitación de técnicos de muchas especialidades.

La apuesta de Airbus ha sido atinada porque nuestro país se ha convertido en un importante operador de estas aeronaves y más del 60% de nuestra flota es precisamente de la llamada familia A-320, lo que garantiza un futuro muy promisorio. Felicidades por estos cinco años.

