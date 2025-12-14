Frente frío 21 marcará el inicio de semana con lluvias, viento y descenso térmico en gran parte del país

El inicio de la semana estará marcado por los efectos del frente frío número 21 y su masa de aire polar, que provocarán lluvias intensas, evento de “Norte”, oleaje elevado y un marcado descenso de temperaturas en amplias regiones del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Desde este domingo y durante el lunes 15 de diciembre, el sistema frontal se desplazará sobre el noreste del país y la vertiente del Golfo de México, interactuando con un canal de baja presión, lo que favorecerá lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste, con precipitaciones puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.

Además, la masa de aire polar asociada al frente ocasionará un descenso significativo de las temperaturas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, así como bancos de niebla en zonas montañosas y del altiplano.

Evento de Norte y oleaje elevado

El SMN advirtió que se presentará un evento de Norte con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, mientras que en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan rachas de menor intensidad, pero con oleaje elevado, principalmente en el Golfo de México y el sureste del país

Estas condiciones podrían generar afectaciones a la navegación marítima, así como caída de árboles, anuncios publicitarios y estructuras ligeras.

Lunes: lluvias intensas y ambiente frío

Para el lunes, el frente frío 21 se mantendrá con características de estacionario sobre el Golfo de México, lo que prolongará las lluvias muy fuertes a intensas, especialmente en Veracruz, además de precipitaciones relevantes en Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Durante las madrugadas se prevé ambiente frío a muy frío, con heladas en zonas serranas del norte y centro del país, mientras que las temperaturas diurnas se mantendrán contrastantes, con valores elevados en estados del Pacífico y el sur.

¿Qué se espera para los siguientes días?

A partir del martes, el sistema frontal comenzará a desplazarse hacia el oriente del Golfo de México y dejará de afectar gradualmente al país, aunque persistirán chubascos y lluvias aisladas en varias regiones, además de ambiente frío durante las noches y madrugadas, principalmente en zonas altas.

El SMN alertó que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, incremento en niveles de ríos y arroyos, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas