Lululemon sube 10% en Bolsa tras superar expectativas de ganancias

Las acciones de Lululemon Athletica subieron casi 10% la sesión del viernes después de que el minorista informó sus resultados del tercer trimestre más fuertes de lo esperado y dijera que el director ejecutivo Calvin McDonald dejará el cargo a principios del próximo año.

Las acciones de la empresa de ropa y accesorios deportivos subieron 9.6%, siendo la empresa con mejor rendimiento dentro del S&P 500, y cerró en 204.97 dólares por título.

Tuvo su mejor día en Bolsa desde el 12 de mayo cuando subió 8.73 por ciento. Alcanzó los 20,920 millones de dólares en valor de mercado.

Los ingresos aumentaron un 7% con respecto al año anterior, alcanzando los 2,600 millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street de 2,480 millones de dólares.

Además de superar las expectativas de ganancias, la compañía elevó su perspectiva para todo el año, proyectando ventas netas entre 10,962 millones de dólares y 11,047 millones de dólares, ligeramente más alto que su rango anterior.

Lululemon, conocida por sus leggings y ropa deportiva de alta gama, ha perdido terreno frente a marcas emergentes como Alo Yoga y réplicas de marcas blancas, y sus ejecutivos han expresado su decepción con la ejecución de sus productos.

La compañía dijo que McDonald dejará su cargo el 31 de enero, aunque aún no se ha nombrado un sucesor permanente.