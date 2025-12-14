Trasladan a 25 reos de Michoacán a penales federales

El secretario de Seguridad de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó del traslado, vía aérea, de 25 reos de Michoacán a los penales federales de Durango, Coahuila, Nayarit y Veracruz; ninguno tiene orden de extradición.

En conferencia de prensa, reportó también que como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, instrumentada desde el pasado 6 de julio, y resultado del Acuerdo Nacional para Combatir el Delito de Extorsión, instrumentado desde la semana pasada por el gobierno federal en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas del país, ya fueron detenidos más de 600 extorsionadores.

Ello representa, aseguró, “un esfuerzo sostenido de coordinación con las entidades federativas’’.

De las acciones emprendidas para combatir el robo al autotransporte, amplió, se desarticuló un grupo delictivo dedicado al robo de mercancía con violencia en operativos realizados en el Estado de México e Hidalgo.

“Como resultado de la investigación y ejecución de órdenes de cateo obtenidas por la Fiscalía General de la República (FGR), en siete inmuebles de Hidalgo y Estado de México se realizó la detención de 12 personas, entre ellas Mario Iván ‘N’, identificado como el líder del grupo criminal…’’

Con respecto al traslado de 25 reos de Centros de Readaptación Social (Ceresos) de Michoacán hacia centros penitenciarios federales, detalló que el objetivo es fortalecer la seguridad del sistema penitenciario de aquel estado.

Acompañado por los secretarios de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), Ricardo Trevilla Trejo y Raymundo Morales, respectivamente, del comandante de la GN, Hernán Cortés, y de la fiscal central de Atención Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Sandy Karen Orihuela, García Harfuch detalló los motivos del traslado:

Por presentar “comportamientos de liderazgo negativo, incitación a desórdenes, vínculos delictivos activos y capacidad económica para corromper personal, además de representar un riesgo para la estabilidad de los centros penitenciarios estatales’’.

Y debido a que “su permanencia en penales estatales implicaba riesgos de reagrupamiento criminal, incremento de tensiones internas, posibles motines y actos de presión colectiva’’.

Los 25 presos fueron enviados a los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) No. 14 de Durango (10), No. 4 de Nayarit (5), No. 5 de Veracruz (5) y 5 al No. 18 de Coahuila.

La operación de traslado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, contó con un estado de fuerza de 225 elementos: 105 de la GN, 50 de la Unidad de Reacción Penitenciaria y 70 del Servicio de Protección Federal.

