EU: ¿elige un sólo interlocutor en México?

Sectores vinculados al acuerdo comercial vigente durante 32 años entre México y Estados Unidos se dicen preocupados por considerar que la reforma judicial y sus jueces de acordeón crea un clima de incertidumbre.

Empero, para 2026 los grandes fondos financieros y los intereses que representan parecen no compartir ese modo de pensar y anuncian inversiones que, sin duda, apuntalarán el desarrollo de México.

Quizá, pragmáticos, no les desvela que al poder judicial lo controle el Ejecutivo o que, palabras de Savater, según Julio Patán, ya fueron noqueados. Total, para cualquier reclamo sólo tendrán a la Presidencia como interlocutor.

El Papa pide a los jóvenes mexicanos

En la misa dedicada a la Virgen de Guadalupe y, celebrada por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro, le pidió proteger a los jóvenes de las adicciones la violencia y la tentación de vivir sin un propósito claro.

Durante la misa celebrada en espa{ol, inglés y portugués, el Pontífice suplicó a la Virgen que libre a los jóvenes de los riesgos del crimen organizado y de vidas marcadas por la desesperanza.

Asimismo pidió a quienes ejercen cargos públicos que la autoridad no se convierta en un instrumento de dominio, sino de servicio que respete la dignidad humana en todas sus etapas.

Sigue la ofensiva del poder contra la UNAM

No cesa la ofensiva contra la UNAM de grupos morenistas apoyados desde el Poder que organizan paros en preparatorias y facultades en el campus universitario.

Así, cumplió dos meses el paro en la Facultad de Arquitectura por el suicidio de un estudiante en la estación Copilco del Metro y quien afirman los paristas es uno de los alumnos que padecen depresión por los estudios.

La rectoría ha tenido diversas reuniones para atender el problema, pero la reunión celebrada hace unos días se suspendió porque los grupos en paros hacen imposible el diálogo al negarse escuchar puntos de vista distinto al suyo.

NOTAS EN REMOLINO

Cómo se advirtió en este espacio, representantes de los Gobiernos de México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo sobre el litigio hídrico en el marco de las pláticas llevadas a cabo en la Comisión de Límites y Aguas ... El sábado estuvo la Presidenta en la base militar de Santa Gertrudis, Chihuahua y para entregar obras a grupos tarahumaras, luego viajó Ciudad Juárez para inaugurar un Centro para Atención de Mujeres y, tras de pernoctar en la ciudad fronteriza, celebró ayer 14 de diciembre, reuniones privadas ... Alertó el Banco de México a las instituciones bancarias de reforzar la seguridad de las operaciones realizadas mediante el uso de programas de inteligencia artificial ... Valiosa reflexión del reportero estadunidense Franklin P. Jones: “La experiencia es esa cosa maravillosa que nos permite darnos cuenta que volvimos a cometer el mismo error” ...