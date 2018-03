Con su innegable instinto y experiencia de tres campañas, desde el año pasado Andrés Manuel López Obrador empezó a construir la percepción de la inevitabilidad de triunfo, pues “a la tercera es la vencida”.

Poco a poco anuncia “nombramientos” para lo que sería su “gabinete presidencial”. Lo ha dosificado con astucia y habilidad. Así, ayer anunció quién sería su negociador para el TLCAN y espere próximamente sus propuestas para otras posiciones clave.

Estos “nombramientos”, en realidad bocetos en el aire, hacen pensar a los ciudadanos de a pie que, si los hace, es porque va a ganar. Es la bendita poderosa percepción.

Es clave, la elección del Congreso

La elección presidencial, cuyo tramo final de 90 días arranca el próximo 30 de marzo, pese a todo, crea la incertidumbre sobre lo que hará, si gana, cada una de las personas que figurarán en la boleta de la elección.

Algunos crean más incertidumbre que otros. Muchos son los que nos recuerdan que el poder presidencial ya no es lo que fue, y que los inquilinos de Los Pinos ven acotado su poder por los pesos y contrapesos de las instituciones.

Por eso, advierten muchos, es importante, muy importante la campaña de los senadores y diputados, pues de cómo se conforme la próxima legislatura dependerá que funcione el contrapeso a las tentaciones del poder presidencial.

El natalicio del Benemérito

Hoy se conmemora el natalicio de don Benito Juárez, paradigma de la integridad republicada y símbolo del laicismo, cuya figura se convirtió, lamentablemente, también en instrumento antirreligioso.

Por supuesto que nada mejor pudo ocurrirle a la Iglesia Católica que la separación del Estado a que obligaron las leyes de Reforma, una sacudida social que significó el nacimiento del Estado Laico que hoy somos y cuyo significado todavía no es plenamente absorbido por un sector de nuestras élites ilustradas.

Tan no es absorbido que el modernismo laico, tan fundamentalista como cualquier islamita, pretende, como ya se ha dicho aquí, encerrar a los creyentes católicos en un ghetto cultural. Claro todo en nombre del “liberalismo”, convertido en relativismo moral.

NOTAS EN REMOLINO

Ya es oficial, el aún jefe de gobierno de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, solicitará licencia para asumir su postulación como candidato plurinominal al Senado por el Frente que él ayudó a construir… Siguen los rumores sobre los casos de sarampión. Explotan la ignorancia, pues en México se han vuelto tan rutinarias las campañas de vacunación que parecemos olvidar que el sarampión está erradicado y que la vacuna es útil hasta para quienes la recibimos hace siete décadas… ¿Por qué ese empeño en crear un abismo entre los organismos autónomos y la política?

¿Acaso no somos todos ciudadanos con los mismos derechos? Cuidado, no quieren convertir a la sociedad mexicana en una sociedad anquilosada, sin ninguna permeabilidad… Vaya, los gobernadores de la Conago se comprometieron a que no harán uso de recursos públicos en las campañas electorales en sus entidades. Mmmm… La Suprema Corte de Justicia ha declarado constitucional el resguardo domiciliario para ciertos casos que la ley determina…