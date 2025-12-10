La 4T sin poder hacer crecer a la economía

La economía del país termina tan mal como comenzó el año, a decir verdad, en los 7 años de gobiernos de izquierda o progresistas como se autoproclaman, se ha tenido el desempeño más mediocre de los últimos 50 años con crecimiento cercano a cero. A lo anterior hay que agregar el abultado endeudamiento que han adquirido no visto en 72 años, ni los episodios de la deuda de los años 70´s, las tres crisis de los 80´s o la del 94 conocida como el “efecto tequila”, fueron capaces de generar el nivel de deuda de estos 2 gobiernos. Podemos agregar que, los 52 billones de pesos (cifra de 14 dígitos), que han tenido para gastar en este tiempo más, otros 10 billones el año entrante; no servirán un ápice para detonar crecimiento económico en ninguna región mucho menos en el país entero. Bajo las perspectivas económicas de todos los analistas institucionales privados y públicos, el partido Morena con la cuatroté terminará su octavo año con 62 billones de gastados, 10.3 billones de deuda, un déficit público fuera de rango aceptable sin haber logrado que el PIB crezca por arriba de la población.

A pesar de esta descomunal cantidad de dinero, no se aprecia un sistema de escuelas con alguna potable, nuevos hospitales, carreteras seguras y en buen estado u otra infraestructura capaz de impulsar crecimiento sostenido a largo plazo. AMLO y nuestra presidenta Claudia Sheinbaum van a promediar un gasto de 645,000,000,000 mensuales para alcanzar 0.6% de crecimiento anual promedio. Cómo resultado de la destrucción del poder judicial y la inseguridad interna, este 2025 arroja que la formación de capital del país ha caído en -8.4% anual, es la cifra de inversión fija bruta, más baja en 40 años. La tasa de crecimiento para el año oscilará en el 0.4% con un incremento de la economía informal que llega al 58%, la inversión extranjera directa del sector automotriz que ha sido el sector que ha sostenido al país por años, acumula 31 meses de caída y el consumo apenas se sostiene por las remesas del extranjero y los apoyos Bienestar que cada día son más difíciles de sostener. En los últimos 7 años los políticos se han dedicado a todo tipo de cosas incluido el robar a manos llenas, sin entregarle a los mexicanos las bases suficientes para enfrentar un mejor futuro (salud, seguridad y educación) con lo que, existen para millones, infinitamente más probabilidades de caer en pobreza que mantenerse fuera de ella. Lamentablemente, el 2026 no será mejor.