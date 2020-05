Sin duda, los dos ejes que rigen la emergencia sanitaria en México y el mundo son, el contagio, la cuestión sanitaria, y el trabajo, el desempleo. Están ligados intrínsecamente, por lo que, a efecto de entender el proceso del regreso a las actividades productivas, vamos a analizar cuatro de los factores más importantes que van a determinarlo.

1.- EL CALENDARIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA.

Desde el acuerdo que declaró la emergencia sanitaria se estableció que el regreso sería paulatino, escalonado, por ello han explicado que habrá municipios que por su bajo nivel de contagio podrán regresar antes que otros, por lo tanto, las fuentes de trabajo abrirán por regiones geográficas. Si analizamos los proyectos de otros países, el de España como el más reciente, no sólo tocaron el tema regional sino también a las actividades, de esa manera, por ejemplo, los restaurantes lo harán muy lentamente, primero con el 30% de su aforo, para una segunda etapa al 50% y así sucesivamente.

Entonces el primer eje para entender si una empresa abrirá, es poniendo atención al informe diario que se está dando del avance de la pandemia, eso nos dará indicadores o idea de cómo será su oportunidad de regresar por parte de las autoridades sanitarias según las regiones.

2.- ROMPIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS.

También habrá que valorar que las cadenas productivas se han visto afectadas de forma importante, por lo que independientemente de la oportunidad de abrir por parte de la autoridad, se tiene que tomar en cuenta que mucha mercancía, insumos, refacciones, materia prima, etc., se encuentra suspendida en otros países o regiones de México, de tal suerte que se verá afectada la oportunidad de volver a activar muchas industrias de forma inmediata por no contar con los elementos completos para activar su producción. Pongo un ejemplo, si haces muebles y utilizas partes italianas, habrá que esperar varios meses en lo que se reciben esas piezas, lo mismo pasará con sus proveedores de embalaje que utilizan materias químicas que vienen de otros lados, en donde lleva meses parada su extracción.

3.- EL FACTOR CONTAGIO.

En tanto no exista una vacuna o una cura, será difícil para muchas actividades reanudar sus funciones, aun suponiendo que superen los dos primeros obstáculos (autorización de autoridad sanitaria y rompimiento de cadena productiva), pues si lo piensas bien, llevas dos meses encerrado cuidándote junto a tu familia del contagio, pero el virus sigue allí afuera, luego entonces qué disposición tendrás para salir y meterte a un lugar lleno de gente, seguramente muy poca, por eso la cuestión psicológica será muy importante para entender el regreso de actividades como restaurantes, cines, gimnasios, hoteles, aviones, conciertos, teatros, bodas, eventos, seminarios, centros comerciales, tiendas departamentales, etc., (hoy vas al supermercado, pero lo haces por comida, lo esencial para vivir, no por gusto). Estas industrias generan millones de empleos, tienen un gran reto por delante, identificar los tiempos y las acciones, invertir en volver sus espacios desinfectados y de confianza, reconstruir su modelo de negocio, renegociar la comisión de las entregas a domicilio de comida con las aplicaciones, etc.

4. LA ECONOMÍA

Por último, si ninguno de los tres factores anteriores afectan a una empresa o negocio, habrá que considerar el freno económico, en números conservadores las autoridades han hablado de 700,000 pérdidas de empleo formal, de los que han mantenido el trabajo la mayoría han tenido una reducción de salario y prestaciones considerablemente; así que, no habrá dinero para comprar cuestiones distintas a la comida y bienes de primera necesidad, pues tendremos mucha presión en los salarios y el empleo, será momento de comenzar a tomar previsiones, sobre todo si tienes la fortuna de contar con trabajo. ¿Crees que es momento de cambiar tu TV que tanto querías o de adquirir un gadget caro?, pues esa respuesta que des se trasladará al desplazamiento de mercancías, muchas no tendrán mercado.

Este tipo de análisis deben servir para hacer proyecciones posibles del futuro inmediato que nos viene en materia de productividad, para ir haciendo los cambios, las adaptaciones y explotar nuestras fortalezas. Hacer planeación estratégica laboral será la clave para que una fuente de empleo sobreviva en este momento.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu es Maestro en Derecho. Socio de Landero Asociados Bufete Jurídico.

@riclandero