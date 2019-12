Toda lista para recopilar un periodo de la historia de la música es imperfecta y puede resultar hasta polémica en una de esas conversaciones de medianoche o para el recreo. En esta era fragmentada donde tenemos una oferta descomunal de música que demanda nuestra atención se perderá seguramente algún disco o quedó archivado entre tantas canciones. George Carlin decía que los 10 mandamientos habían sido escogidos arbitrariamente porque el 10 suena oficial. Éste era un número psicológicamente satisfactorio, “¡porque el 10 suena importante! (el top 10, los 10 más buscados, los 10 mejores vestidos)”. Así que recopilaremos en esta lista 10 discos para recordar el año.

1. Michael Kiwanuka - KIWANUKA

Uno de los discos más interesantes lanzados en la década llegó apenas hace unos meses. En su tercer álbum de estudio, Kiwanuka sigue explorando las fronteras del R&B y el soul; conectando sus composiciones con los sonidos de Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Stevie Wonder y Sun Ra. Kiwanuka ya no suena tanto a Van Morrison, ahora ha regresado a sus raíces de la verdadera negritud.

2. Iggy Pop - Free

James Osterberg enfrenta la vejez con elegancia y ello se demuestra en su decimoctavo álbum, que fue realizado con la colaboración de Noveller y el trompetista Leron Thomas. En Free, Iggy Pop se libera de sus propias preconcepciones y explora otros horizontes musicales más cercanos al jazz y alejados de la estridencia que lo caracterizó por muchos años.

3. David Byrne - American Utopia (Live on Broadway)

El otrora líder de los Talking Heads sigue contagiándonos con sus épicas composiciones y su particular forma de ver el mundo. Byrne sigue haciendo canciones sobre comida, edificios y la vida en la gran ciudad. Sigue siendo el mismo guía que nos lleva por este camino a ninguna parte.

4. Brittany Howard - Jaime

La vocalista de Alabama Shakes, Brittany Howard, encontró su verdadera identidad musical con su primer disco como solista. Una joya musical para escucharse de principio a fin y repetir otra vez.

5. The Claypool Lennon Delirium - South of Reality

El experimento de Sean Lennon y Les Claypool es para esas mentes retorcidas que disfrutan de la excentricidad de Primus y la psicodelia de Lennon. Una combinación inusual que hace música rara y perfecta para estos tiempos.

6. Mercury Rev - Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited

Mercury Rev acompañados de Laetitia Sadler, Rachel Goswell, Beth Orton, Norah Jones, Hope Sandoval realizan una fiel interpretación a The Delta Sweete de la misteriosa cantautora estadounidense Bobbie Gentry.

7. The Who - WHO

Roger Daltrey y Pete Townsend no necesitaban probar nada, pero con WHO nos recuerdan porque son una de las bandas de rock más importantes del último medio siglo. Townsend sigue teniendo la misma furia que canaliza su guitarra y Daltrey nos sigue liberando con su potente voz.

8. Tool - Fear Inoculum

Tras un silencio de 4,872 días, Tool lanzó su quinto álbum de estudio, con lo que la banda regresó a la cima de la lista del Billboard. Maynard James Keenan y compañía hicieron un disco fiel a sus raíces y hecho para sus devotos y obsesivos fanáticos.

9. Garcia Peoples - Natural Facts

Una buena dosis de guitarrazos que evoca las texturas de Pavement, The Grateful Dead y Phish, es lo que ofrece esta banda de Nueva Jersey con mucha psicodelia para pasar un buen rato.

10. Violent Femmes - Hotel Last Resort

Coros pegajosos y versos sencillos. El legendario trío de Milwaukee no necesita cambiar su fórmula para hacer grandes composiciones que se quedan pegadas en el oído.

Reconocimientos Especiales

Las reediciones de 1999 (Prince); Abbey Road (The Beatles); Dead Man’s Pop (The Replacements); More Blood, More Tracks: The Bootleg Series 14 (Bob Dylan); All is Dream (Mercury Rev). Los soundtracks de Once Upon a Time in... Hollywood y Watchmen: Volumes I, II & III (Trent Reznor y Atticus Ross). ¿Nos faltó alguno? Nos escuchamos en la siguiente década y seguiremos fiesteando como si fuera 1999.

