La UNAM localiza ajolote en peligro de extinción

Científicos del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM reportaron el hallazgo en Querétaro del ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci), espécimen del que no se tenía registro desde hace 15 años.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) precisó que el anfibio mexicano fue descubierto en el municipio de Amealco de Bonfil, en una localidad cercana a San Ildefonso.

Según el investigador Diego de Jesús Chaparro Herrera, quien encabeza el grupo de trabajo junto con el biólogo Julio César Parra Escobar, es gratificante este logro porque ya no se había localizado en un largo periodo.

“Fuimos perseverantes y lo encontramos. Ello implica la futura conservación de una especie amenazada de desaparecer”.

Explicó que el ajolote del Altiplano está en peligro de extinción debido a la degradación de su hábitat, urbanización y contaminación del agua.

Julio César Parra Escobar explicó que el equipo se dedicó a buscarlo en Amealco, “lo que nos permitió ubicar una población en un lago artificial o bordo, cuya agua se utiliza para el cultivo, una especie de refugio en una propiedad privada y a la que no entra la gente, lo que permite protegerlos junto con todo lo que hay a su alrededor, en particular el recurso hídrico y los bosques”.

Para el científico universitario la aspiración es que se trate a la zona como Área Natural Protegida para preservar esta especie junto con las que ahí se desarrollan.