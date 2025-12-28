Jalisco apuesta por autoconsumo eléctrico para impulsar competitividad industrial

Guadalajara, Jal. La entrada en vigor de las nuevas Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG), publicadas en el Diario Oficial de la Federación, abrirá oportunidades para reducir el déficit eléctrico de Jalisco y fortalecer la competitividad productiva en el estado, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (Sedes), Manuel Herrera Vega.

Añadió que con el nuevo marco regulatorio, la dependencia estatal impulsará el autoconsumo de energía eléctrica en las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como en el sector industrial de Jalisco.

"Para la Sedes, el nuevo marco regulatorio, representa una herramienta estratégica para fortalecer el abasto energético del estado y la competitividad de los sectores productivos. Cabe señalar que la industria mediana, concentra 45.3% del consumo eléctrico en Jalisco", precisó el funcionario.

Añadió que el autoconsumo "permite que empresas, negocios e industrias generen su propia energía, lo que se traduce en reducción de costos operativos, mayor certidumbre energética y mejores condiciones para la atracción de inversión y la generación de empleo en el estado".

De acuerdo con el titular de Sedes, desde el ámbito industrial, las nuevas disposiciones facilitan el desarrollo de proyectos de autoconsumo interconectado, con esquemas que permiten atender a uno o varios usuarios dentro de una misma red particular.

"Además, contemplan procedimientos simplificados y permisos exprés para proyectos de entre 0.7 y 20 megawatts, lo que reduce tiempos administrativos y fortalece la confianza para la inversión productiva".

La generación en sitio, sostuvo, contribuye además a disminuir la presión sobre la red eléctrica, mejora la confiabilidad del suministro y fomenta el uso de energías limpias, alineando el desarrollo económico con criterios de sostenibilidad y seguridad energética.

Exigencia de trasnacionales

Por separado, el coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Mauro Garza, expresó que durante la gira al Silicon Valley de San José California, que realizaron los actuales funcionarios estatales, previo a asumir sus respectivos cargos en el gobierno del estado, directivos de las empresas americanas con operaciones en Jalisco, aseguraron que para seguir invirtiendo en la entidad requieren energía y talento.

"De ahí que la Secretaría de Energía de reciente creación, está haciendo un gran trabajo sobre todo de gestión con el gobierno federal. Empezando el año (2026) tendremos que estar con el gobernador Pablo Lemus y con la Secretaria de Energía (Luz Elena González), presionando los temas; tenemos muchos proyectos importantes para nuestro estado que necesitamos que se consoliden", externó Garza Marín.

"Obviamente con todo el tema del crecimiento de inteligencia artificial, la demanda de energía de las empresas que ya están establecidas, es altísima", ahondó.

Pérdida de 1,000 patrones

En otra materia, pese a que el empleo formal mantuvo un desempeño positivo este 2025, de enero a noviembre se registró una disminución de poco más de 1,000 patrones en Jalisco, principalmente en los sectores de comercio, industria de la transformación y servicios.

Dicha situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones para la permanencia, competitividad y crecimiento de las empresas, especialmente de las micro y pequeñas (mipymes), compartió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al presentar un balance del comportamiento económico del estado en el año que concluye.

"A lo largo del año, las empresas operaron en un entorno complejo, marcado por amenazas arancelarias, incrementos en costos, cambios legislativos y ajustes en el mercado laboral. Este contexto obligó a una mayor prudencia en las decisiones empresariales, pero también impulsó a muchas compañías a adaptarse, innovar y buscar nuevas formas de mantener su competitividad", indica el análisis del organismo patronal.

A pesar del escenario retador, añade el documento, los indicadores muestran solidez económica, ya que el estado de Jalisco cuenta con más de 2 millones de empleos formales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que posiciona al territorio estatal como la segunda entidad federativa con mayor número de colaboradores a nivel nacional.

Según el IMSS, de enero a noviembre se generaron 48,058 nuevos empleos formales, una cifra alineada con la expectativa de empleo de Coparmex para 2025, considerando la baja estacional que se presenta en diciembre.